Memórias marcantes e experiências únicas em relações “não convencionais”. Esses são alguns dos vários pontos narrados no livro “Eu, Sugar Daddy” , do empresário Wallace Leão, que explora romances que fogem do tradicional. Natural de Piracicaba, interior de São Paulo, o Daddy autor, que faz parte do estilo de vida Sugar há sete anos, compartilha diversas histórias marcantes. Lançado nesta semana na Livraria da Travessa do Shopping Iguatemi pela editora Lacre, a obra abrange 29 capítulos que percorrem desde uma infância moldada por regras rigorosas até vivências amorosas que desafiam as normas daquela época.

Depois de lidar com desafios amorosos após o segundo divórcio, ele decidiu dar uma chance ao conselho de um amigo e se inscrever no site MeuPatrocínio, para “tentar algo novo”. Ao perceber que as interações diretas e transparentes eram comuns, Wallace acabou se identificando com a proposta, se tornando um Sugar Daddy. O termo é utilizado para descrever homens mais maduros e bem-sucedidos que buscam relacionamentos descomplicados com mulheres jovens e determinadas, conhecidas como Sugar Babies.