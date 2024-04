PSOL afirma que vai avaliar apoio a Maria Giovana para “combater” a direita

O time da pré-candidata a prefeita de Americana Maria Giovana Fortunato (PDT) deve ganhar mais um apoio. Nesta quarta-feira, o PSOL fez uma publicação em suas redes sociais afirmando que vai avaliar apoio a Maria Giovana para combater a direita na cidade.

Veja um trecho da nota: “Não pleitearemos a prefeitura de Americana nessa eleição, mas avaliaremos o apoio crítico e programático à candidatura da Sra Maria Giovana Fortunato por entender ser este um relevante rompimento com a onda Bolsonarista e reacionária que tomou nossa cidade, havendo chance concreta de derrota de Chico Sardelli e Omar Najar”.

A candidatura de MG também já recebeu o apoio do PT, que decidiu não ter um candidato próprio na disputa.

