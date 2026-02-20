O programa do governo federal Gás do Povo deve chegar a cerca de 15 mil pessoas na região (Americana, Sumaré, Santa Bárbara, Nova Odessa e Hortolândia) na próxima segunda-feira (23). A CAIXA inicia a terceira etapa da disponibilização do vale-recarga de gás de cozinha (GLP) para beneficiários do Programa Gás do Povo, contemplando aproximadamente 4,5 milhões de famílias em todo o Brasil.

A expectativa é de que, até março de 2026, o Programa Gás do Povo contemple cerca de 15 milhões de famílias, incluindo aquelas que migraram do Auxílio Gás dos Brasileiros (Lei nº 14.237/2021) e que se enquadram nas regras da nova modalidade.

A recarga gratuita do botijão de gás poderá ser realizada pelo responsável familiar diretamente nas revendedoras que aderiram voluntariamente ao programa, sem intermediários, por meio de validação eletrônica na azulzinha (maquininha de cartões), por uma das seguintes formas:

Cartão com chip do Bolsa Família e senha;

Cartão de débito de conta CAIXA e senha;

CPF com código de validação enviado ao celular cadastrado na CAIXA.

A operacionalização do programa é feita pela CAIXA, que também disponibiliza o sistema para adesão das revendedoras de gás desde 23 de outubro de 2025. Para participar, as empresas devem estar cadastradas na ANP, em situação regular junto à Receita Federal, possuir conta corrente PJ na CAIXA e utilizar a azulzinha como meio de pagamento.

O benefício será concedido às famílias selecionadas pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), com base em critérios como inscrição no Cadastro Único (CadÚnico), renda per capita de até meio salário-mínimo e cadastro atualizado há pelo menos 24 meses. Têm prioridade as famílias que já recebem o Bolsa Família.

O programa Gás do Povo

O Gás do Povo é uma política pública do Governo Federal para ampliar e fortalecer o acesso ao gás de cozinha no Brasil. A iniciativa substitui o Auxílio Gás dos Brasileiros (Lei nº 14.237/2021), promovendo justiça social, saúde e dignidade às famílias de baixa renda.

O programa vai oferecer gratuidade na recarga do botijão de gás de cozinha (GLP) de 13 kg em revendas credenciadas, beneficiando cerca de 50 milhões de pessoas.

Os beneficiários poderão consultar seu direito ao vale-recarga Gás do Povo nos seguintes canais:

Aplicativo “Meu Social” – Gás do Povo (do Governo Federal)

Portal Cidadão CAIXA

Atendimento CAIXA Cidadão – 0800 726 0207

É possível ainda esclarecer dúvidas sobre o programa nos seguintes canais:

Telefone 121

Canal FalaBR

SAC CAIXA – 0800 726 0101