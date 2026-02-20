Caso de violência doméstica aconteceu no Jardim de Nadai e envolve casal de 30 anos

Policiais militares atenderam a uma ocorrência de violência doméstica na manhã desta quinta-feira (19) em Sumaré. Um homem de 30 anos acabou preso acusado de agredir a companheira, de mesma idade, com socos e chutes, além de ameaçá-la com uma corrente e uma faca.

De acordo com informações do 48º Batalhão de Policiamento Militar do Interior (BPM/I), o caso aconteceu na Rua Anira da Silva Santos. A equipe policial foi acionada via 190 para atendimento de violência doméstica e, no local, um indivíduo foi abordado portando uma corrente.

Com ele os PMs localizaram uma faca na cintura durante a busca pessoal. A companheira relatou que o marido chegou embriagado e a agrediu com socos e chutes, além de danificar a porta do banheiro ao tentar impedi-la de se refugiar.

A vítima foi encaminhada à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Macarenko para atendimento médico. O indivíduo foi conduzido à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Sumaré, onde permaneceu preso, à disposição da Justiça.

Preso por traficar drogas no Virgílio Basso

No Parque Residencial Virginio Basso houve também uma ocorrência de tráfico de drogas. Durante patrulhamento solicitado por denúncia, policiais chegaram até uma residência na Rua João Benedito e Camargo, que estaria sendo utilizado para armazenamento de entorpecentes destinados à comercialização.

No endereço indicado, um indivíduo foi visto correndo para o interior da residência ao notar a aproximação policial. Diante da fundada suspeita, a equipe entrou no imóvel e realizou a abordagem. O cidadão confessou que armazenava drogas no local.

Durante a vistoria, os entorpecentes foram localizados, totalizando 0,632 kg de cocaína. O acusado foi conduzido ao Distrito Policial de Sumaré, onde permaneceu preso, à disposição da Justiça.

Procurados por homicídio e furto a caixa eletrônico

Ainda na quinta-feira (19) houve a captura de dois procurados da Justiça em Sumaré e Hortolândia. Na Rua Amazonas, no Parque São Jorge, PMs realizaram cumprimento de mandado de prisão a um indivíduo que tentou fugir ao perceber a aproximação policial. Ele acabou abordado após entrar em um estabelecimento comercial.

Nada de ilícito foi encontrado em sua posse. No entanto, os policiais constataram a existência de dois mandados de prisão em seu desfavor, pelos crimes de furto a caixa eletrônico e receptação. O homem foi conduzido ao Distrito Policial, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

E na Rua Antônio Jorge Chebab, no Centro de Sumaré, policiais patrulhavam com informações de características de um homem procurado pela Justiça. Foi realizada a abordagem e consulta ao aplicativo Muralha Paulista, constatando a existência de mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio, previsto no artigo 121 do Código Penal. Da mesma forma, o procurado foi levado ao Plantão Policial e preso.