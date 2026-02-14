Gatinho preto- Carnaval chegando e, além de toda programação especial, o “bloco do Adote um Pet” aterrissa neste sábado, dia 14, no Tivoli para mais uma edição da iniciativa que já se tornou tradição no empreendimento e reforça o compromisso com a causa animal e com a promoção da adoção responsável.

Três gatinhos e dois cães adultos estarão à espera de um novo lar na ação que acontece a partir das 16h, em frente à Cobasi.

O Adote um Pet é uma ação contínua no Tivoli. Os gatinhos e cães disponíveis para adoção foram resgatados pela ONG SOS Animais e pelo CCZ (Centro de Controle de Zoonoses) e atualmente estão sob os cuidados de protetores parceiros, aguardando por uma nova família que possa oferecer carinho, cuidado e um lar definitivo.

“O Adote um Pet vai além da adoção, pois promove conscientização, responsabilidade e empatia. Cada animal que encontra um novo lar representa uma história transformada, e isso nos enche de orgulho”, destaca Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

Para adotar um pet é preciso ter mais de 18 anos. Durante o evento, os interessados passam por orientação sobre guarda responsável, cuidados com alimentação, saúde e adaptação do animal ao novo ambiente com objetivo de garantir que a adoção seja feita de forma consciente e duradoura.

Além de incentivar a adoção, a ação também chama a atenção para a importância da castração e dos cuidados contínuos com os pets, reforçando o papel social da iniciativa.

Parceira da iniciativa, a Cobasi do Tivoli oferece suporte aos adotantes e ainda oferece um brinde e descontos especiais para aquisição do enxoval do bichinho.

Serviço (tem gatinho preto):

🐶🐱 Adote um Pet no Tivoli Shopping

📅 Sábado, 14 de fevereiro de 2026

🕒 16h às 18h

📍 Em frente a Cobasi | Tivoli Shopping

Sobre o Tivoli Shopping

Inaugurado em novembro de 1998, o Tivoli Shopping é administrado pelo Grupo AD. O empreendimento conta com 144 operações, distribuídas em um único piso, entre elas âncoras, semi âncoras e megalojas (destaque para Riachuelo, Renner, C&A, Lojas Americanas, Magazine Luiza, Marisa, Pernambucanas, Casas Bahia, Kalunga, Danny Cosméticos, Lojas União, Cobasi, Centauro); uma ampla praça de alimentação e restaurantes como Outback, Coco Bambu e Estação Valentina; o Moviecom Cinemas, com quatro salas de exibição; e a Elite Academia, com 1.106 m².

O Tivoli Shopping possui o Certificado Internacional REC Standard (I-REC), que reconhece que 100% da energia consumida pelo shopping é proveniente de fontes renováveis, como a eólica, e demonstra a conduta sustentável para a contribuição da redução de emissão de gases de efeito estufa, além de ter equivalência aos créditos de carbono.

