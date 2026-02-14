Paulo Porto e Lico vão a Denis de olho em 2026

Os vereadores de Nova Odessa Paulo Porto e Lico Rodrigues (PSD) estiveram esta semana com o secretário nacional de Mobilidade e ex-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste Dênis Andia (MDB).

A movimentação política foi grande na semana que antecede o carnaval e os dois foram registrar a proximidade com Andia.

O registro foi feito por Paulo Porto

político jovem e novato na cidade. Fontes falaram que um outro vereador novato (são 5 na cidade) estaria para confirmar o movimento, mas ficou em stand-by.

Em Nova Odessa, os nomes que devem entrar mais forte para a eleição de deputado federal são Andia e o vereador de Sumaré Rai do Paraiso (Republicanos).

A cidade ainda pode ter nomes locais vindo a federal. A maior dúvida paira sobre a ex-primeira dama Andrea Souza (PL). A decisão do rumo que ela vai tomar depende mais de seus parceiros da capital do que da política local.

