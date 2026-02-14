Contribuintes de Hortolândia começam a receber carnês do IPTU 2026

No site da Prefeitura, segunda via do documento está disponível de maneira online desde 19 de janeiro

Com o fim da greve dos Correios e da sobrecarga de entregas no período natalino, os contribuintes de Hortolândia começaram a receber os carnês do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) 2026, na última quarta-feira (04/02), segundo informa a Secretaria de Finanças. Relatório enviado à Prefeitura mostra que 30 mil carnês haviam sido distribuídos até esta segunda-feira (09/02). A previsão é que todos os 91.900 talões impressos sejam entregues na casa dos contribuintes até o dia 20 de fevereiro, pelo menos duas semanas antes do pagamento da cota única e ou da primeira parcela do imposto, que cai no dia 10 de março.

A Administração Municipal disponibilizou a 2ª via do documento no site desde o dia 19 de janeiro e enviou o carnê, por e-mail, para os optantes pelo IPTU Digital, no dia 27 do mês passado. Atualmente, a cidade conta com aproximadamente 94 mil contribuintes. De acordo com a Secretaria de Finanças, a expectativa de arrecadação gira em torno de R$ 137 milhões, relativamente ao IPTU, e de R$ 23 milhões, com relação à TMRS (Tarifa de Manejo de Resíduos Sólidos).

O contribuinte que optar pelo pagamento à vista terá desconto de 5%, caso o imóvel não tenha débito anterior, até 31/12/2025. No caso de pagamento parcelado, a data de vencimento será no dia 10 de cada mês, sendo que o pagamento poderá ser feito em até dez parcelas.

Refis 2025

Contribuintes com débitos em atraso até 31/12/2025 ainda podem regularizar a situação junto à Prefeitura, aderindo ao Refis 2025 (Programa de Recuperação Fiscal), prorrogado até o dia 31 de março. O atendimento presencial para o esclarecimento de dúvidas deve ser marcado de maneira online neste link.

Dúvidas sobre o IPTU também podem ser esclarecidas, presencialmente, de segunda a sexta, das 8h às 17h, na Praça de Atendimento do Novo Paço. O Palácio dos Migrantes “Paço Municipal Prefeito Ângelo Augusto Perugini” está localizado na rua Professor Celina Franceschini Bueno, nº 100, no Jd. Metropolitan.

Desenvolvimento

O IPTU arrecadado na cidade é utilizado para cuidar e contribuir com o desenvolvimento inteligente e sustentável de Hortolândia em diversas frentes, como manutenção e construção de unidades de ensino e saúde, conservação de ruas, avenidas e áreas públicas de lazer, esportivas e demais ações que fazem a diferença no cotidiano da população.

