Banda Municipal apresenta músicas de Carnaval no Americana Shopping

A Banda Municipal Monsenhor Nazareno Maggi, vinculada à Secretaria de Cultura e Turismo de Americana, apresenta músicas de Carnaval neste sábado (14), às 14h, no Americana Shopping, localizado à Avenida Nossa Senhora de Fátima, 2370, bairro Vila Israel. A entrada é gratuita.

O repertório preparado para a primeira apresentação da Banda Municipal em 2026 inclui marchas, frevos e sambas populares. A classificação é livre para todos os públicos.

Música

“A Banda Municipal mais uma vez levará alegria e música de qualidade ao Americana Shopping, em mais uma ação de difusão e valorização da cultura brasileira e de formação de público adotada pela administração Chico Sardelli e Odir Demarchi”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

