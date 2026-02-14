Leitinho recebe certificado pela participação de consórcio no Recicla Cidade

Projeto mobilizou seis municípios, recolheu mais de 500 mil embalagens longa vida e premiou moradora de Nova Odessa

O prefeito de Nova Odessa, Cláudio José Schooder, o Leitinho, na condição de presidente do Consimares (Consórcio Intermunicipal de Manejo de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana de Campinas), recebeu nesta quarta-feira (11), da ONG Espaço Urbano, um certificado em reconhecimento aos resultados alcançados pelo projeto Recicla Cidade nos municípios consorciados.

A iniciativa, realizada entre agosto de 2024 e dezembro de 2025, mobilizou moradores de Capivari, Elias Fausto, Hortolândia, Monte Mor, Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste. O projeto tem patrocínio da Tetra Pak e é desenvolvido em parceria com o Consimares e as prefeituras, por meio das secretarias municipais de Meio Ambiente.

Em Nova Odessa, a campanha contou com seis pontos de entrega voluntária de embalagens longa vida, instalados em locais estratégicos: Fundo Social de Solidariedade, Parque das Crianças, Bem-Estar Animal, Cooperativa de Reciclagem Coopersonhos e Paço Municipal.

Prêmio

A cada cinco embalagens limpas, secas e dobradas, os participantes concorriam a um iPhone 16. Ao todo, mais de 500 mil embalagens longa vida foram destinadas corretamente nas seis cidades. Somente em Nova Odessa, foram arrecadadas 75 mil embalagens, sendo que a moradora Geni Arruda Silva, que acumulou 217 cupons, foi sorteada e levou o prêmio.

“É uma satisfação ver Nova Odessa liderando esse engajamento. A participação popular foi fundamental para o sucesso da campanha, e o reconhecimento vem para coroar esse trabalho coletivo entre prefeitura, consórcio e população”, destacou o prefeito Leitinho.

De acordo com Gabriel Macario, gestor do projeto na Espaço Urbano, o projeto vai além da coleta, também promove educação ambiental, economia circular e fortalecimento das cooperativas. “Nova Odessa, por meio da gestão do prefeito Leitinho à frente do Consimares, tem desempenhado papel central nessa transformação”, afirmou ele.

Para o superintendente do Consimares, Mimo Ravagnani, o certificado recebido da Espaço Urbano simboliza o esforço coletivo das seis cidades. “Estamos avançando cada vez mais no compromisso com a sustentabilidade e a inovação na gestão de resíduos sólidos”, finalizou.

