O IBest, nesta última terça-feira, 30 realizou o maior encontro entre influencers e creators com uma premiação aos melhores do Brasil em 2023. O Gato Galactico @gatogalactico foi premiado no Top 3 da categoria infantil, que teve como vencedor o Mundo Bita @mundobita.

Entre muitos personagens e um mundo repleto de fantasia e histórias o Gato Galactico se destacou, na categoria infantil por proporcionar, a cada dia mais entretenimento de qualidade combinado com educação e diversão para as crianças e toda família. Músicas e vídeos foram o ponto alto da Galáxia no ano passado.

O mundo da Galáxia e personagens seguem conquistando o coração das crianças e dos pais, que reconhecem o trabalho do criador do Gato Galactico, Ronaldo Souza por sua dedicação, empenho e profissionalismo.

Para Ronaldo “O sucesso é fruto de um grande trabalho de equipe e o conteúdo desenvolvido deve sempre ser incentivador e estimular a infância com lições de valor”. O Premiação do IBest é considerada a maior premiação da internet no Brasil.