Gatonet fora- As operações de diversas plataformas de streaming piratas foram suspensas no Brasil desde o último sábado (1°), após uma operação na Argentina.

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) afirmou em nota enviada ao “Estadão” que a medida que resultou na interrupção das atividades dessas plataformas ocorreu em setembro, como parte de uma ação judicial movida pela Aliança Contra a Pirataria Audiovisual (Alianza). A Anatel informou que não participou do processo.

Ao todo, foram desmantelados mais de 30 serviços ilegais, que alimentavam a maioria dos decodificadores de televisão do mercado, com alcance global em países como Argentina, Brasil, México e África do Sul.

Principais apps Gatonet

Entre os aplicativos afetados estão o My Family Cinema e o Eppi Cinema. Nas redes sociais, dezenas de usuários comentaram a interrupção dos serviços nos últimos dias e alguns lamentaram terem perdido o dinheiro da assinatura.

Apesar de serem serviços piratas, as plataformas também foram alvo de dezenas de reclamações no Reclame Aqui nas últimas 24 horas. Os clientes apontaram o encerramento dos serviços sem aviso prévio e pediram por reembolso.

