Entre a noite do último domingo (10/03) e a madrugada de segunda (11/03), uma equipe da Guarda Municipal da Prefeitura de Nova Odessa fez o “acompanhamento’ (perseguição) e prendeu em flagrante um rapaz suspeito de ter roubado uma picape Ford Ranger momentos antes, no Jardim Alvorada. A prisão aconteceu já em território de Santa Bárbara d’Oeste.

Segundo o registro interno da GCM, os guardas foram informados pela Central sobre o roubo de uma caminhonete Ford Ranger no Jardim Capuava, em Nova Odessa. No momento em que a vítima estava guardando o veículo na garagem da sua residência, o meliante se aproximou e, mediante ameaça, anunciou o roubo, levando o veículo.

De posse do emplacamento e características do suspeito, os GCMs passaram a patrulhar com vistas a localizar o veículo. Por volta das 0h18 desta segunda-feira, a equipe da viatura 28 deparou-se com o referido veículo na Rua Silvio de Paula, no Jardim Nossa Senhora de Fátima. A Ranger estava sendo conduzida por D.M.B.S., de 27 anos, morador de Nova Odessa.

“De imediato, foi dada ordem de parada com sinais sonoros e luminosos, não sendo respeitada pelo meliante, que passou a empreender fuga por diversas ruas da cidade. Com apoio de demais viaturas de GCMs das cidades vizinhas e da PM (Polícia Militar), o ‘acompanhamento’ se estendeu até a cidade de Santa Bárbara d’Oeste”, traz o relato.

Em seguida, o meliante voltou para a cidade de Nova Odessa onde, no Jardim Capuava, jogou a caminhonete contra os GCMs, colidindo também contra uma viatura da GCM de Americana. Neste momento, a equipe da viatura 29 logrou êxito em deter o indivíduo e recuperar a veículo roubado”, completa o registro interno da corporação novaodessense.

Veículo e suspeito foram encaminhados para a Polícia Civil, para demais providências policiais. A vítima do reconheceu “sem sombra de dúvidas” o indivíduo detido como sendo o autor do roubo horas antes. Na Delegacia, a autoridade policial ratificou (confirmou) a voz de prisão em flagrante, permanecendo o meliante preso e à disposição da Justiça.

A GUARDA

Graças à contratação de 10 novos integrantes, a GCM de Nova Odessa é formada por 54 profissionais (um recorde histórico), contando com seis viaturas novas, armamento, equipamentos de proteção (como coletes) e uniformes novos e de última geração. Esse investimento da Prefeitura na Guarda já traz resultados.

Em 2023, a GCM prendeu que 46 indivíduos no ano passado, ou porque eram procurados pela Justiça ou em flagrante. Foram realizadas mais de 20,5 mil rondas, durante as quais foram feitas 2,3 mil abordagens. Do total de atendimento da Guarda, 186 foram denúncias de perturbação do sossego. Houve 2,4 mil Autos de Infração de Trânsito. A corporação ainda retirou do “mercado” 339 porções de drogas, apreendeu uma arma irregular e recuperou 22 veículos.