A equipe de ciclismo da Secretaria de Esportes de Americana conquistou

7 medalhas no Campeonato Brasileiro de Ciclismo de Pista, realizado entre os dias 7 e 10 de março no Velódromo de Curitiba. A competição nacional reuniu atletas de vários municípios, e os americanenses se destacaram em diferentes provas nas categorias infantojuvenil e juvenil.

Ao todo, foram três medalhas de ouro e quatro de prata. O primeiro resultado positivo veio na sexta-feira (8), com o segundo lugar na prova de velocidade por equipes. O time medalhista foi composto pelos atletas Theo Mendes Mancini e Luís Guilherme Silva de Oliveira, de Americana, e João Pedro Lazarini, de São Pedro.

No sábado (9), na prova de velocidade individual 200 metros, Theo conquistou a medalha de prata na categoria infantojuvenil e Luís Guilherme foi ouro na categoria juvenil. Já na prova de 500m x cronômetro, ambos faturaram a medalha de ouro em suas respectivas categorias.

No domingo (10), último dia do evento, Theo ficou em segundo lugar na prova de keirin da categoria infantojuvenil.

“Nossa equipe representou muito bem a cidade de Americana nesta competição nacional tão importante e disputada. Os ciclistas entraram muito focados e determinados a conseguir os resultados e conseguiram. Estão de parabéns e agora vamos em busca de novos desafios”, celebrou o treinador da equipe, Estevam Mancini.

“É um orgulho enorme ver os nossos atletas se destacando em eventos desse porte e levando o nome de Americana às posições mais altas do pódio. Parabéns aos ciclistas e ao professor Estevam pelo trabalho e pela dedicação à frente da modalidade, tenho certeza que ainda virão muitos resultados positivos pela frente”, destacou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

Medalhas dos americanenses na competição

Ouro

– Luís Guilherme Silva de Oliveira – Velocidade individual 200m / Juvenil

– Theo Mendes Mancini – 500m x cronômetro / Infantojuvenil

– Luís Guilherme Silva de Oliveira – 500m x cronômetro / Juvenil

Prata

– Theo Mendes Mancini e Luís Guilherme Silva de Oliveira – Velocidade por equipes

– Theo Mendes Mancini – Velocidade individual 200m / Infantojuvenil

– Theo Mendes Mancini – Keirin / Infantojuvenil

