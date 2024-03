Uma análise do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) revela que a educação técnica proporciona salários até 24,9% superiores em relação aos demais trabalhadores. E para aqueles que desejam começar o ano com novas perspectivas profissionais, o Senac Americana oferece mais de 100 bolsas de estudos 100% gratuitas para essa modalidade de formação. As aulas terão início entre março e abril de 2024.

Há oportunidades nos cursos Técnico em Informática, Técnico em Design Gráfico, Técnico em Estética, Técnico em Contabilidade e Técnico em Logística. Os contemplados também receberão gratuitamente toda a infraestrutura necessária à aprendizagem, incluindo material didático para as aulas práticas.

A formação segue a metodologia do Jeito Senac de Educar, que coloca o estudante no centro da aprendizagem e estimula a prática das habilidades adquiridas. Para isso, a unidade conta com laboratórios equipados e estrutura para cada título.

Kelvis Rogerio Germano, coordenador de cursos do Senac Americana, afirma que a educação técnica é fundamental para enriquecer a carreira e aumentar as chances de emprego. Contudo, ele ressalta que a formação deve ir além do desenvolvimento de habilidades técnicas e acadêmicas.

“Temos o compromisso com a formação integral do cidadão, para que ele possa agir e transformar a sociedade, no meio onde vive, com visão crítica e ética”, reforça Kelvis.

A oferta faz parte do Programa Senac de Gratuidade, que em 2024 completa 15 anos com mais de 1,5 milhão de pessoas beneficiadas. Para concorrer a uma vaga, é necessário comprovar renda familiar mensal de até dois salários-mínimos federais por pessoa e fazer a inscrição 20 dias antes do início do curso escolhido, sempre a partir do meio-dia, pelo site do Programa Senac de Gratuidade. As inscrições são por ordem de chegada em uma fila de espera virtual.

Serviço:

Senac Americana

Endereço: Rua Dr. Angelino Sanches, 800 – Vila Gallo – Americana/SP

Informações: https://www.sp.senac.br/senac-americana

Informações para bolsas de estudo: https://www.sp.senac.br/programa-senac-de-gratuidade