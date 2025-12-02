A Assessoria de Comunicação informa que o SBT e o jornalista Geraldo Luís encerraram sua parceria profissional. Ao longo de sua passagem pela emissora, o apresentador conduziu o “Aqui Agora” ao lado de Dani Brandi e Marco Pagetti, contribuindo com carinho, entrega e muita experiência para o dia a dia do telejornal.

Geraldo segue agora para novos projetos em sua trajetória, que envolve novas parcerias para o ano de 2026.

O SBT e Geraldo Luís não se despedem, mas sim, deixam com carinho um quem sabe, até breve!

Com a mudança, o “Aqui Agora” permanece sob apresentação de Dani Brandi e passa a contar com o jornalista Darlisson Dutra no time.

O SBT e sua diretoria agradecem profundamente a dedicação, o empenho e o profissionalismo de Geraldo Luís, e deseja por hora, muito sucesso em seus próximos passos profissionais.

