Gigantão: Americana recebe inscrições para 3ª divisão nesta quarta (dia 3)

As inscrições para a 3ª divisão do Gigantão 2025, Campeonato de Futebol Amador de Americana, promovido pela Secretaria de Esportes da Prefeitura, estarão abertas nesta quarta-feira (3).

As vagas são limitadas e as equipes interessadas devem comparecer à sede da Secretaria, no Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico, das 8h às 9h. O campeonato será disputado em sistema de mata (partida única) e as quatro melhores equipes garantem acesso para a 2ª divisão em 2026.

Participação

Na primeira edição da 3ª divisão, no ano passado, o torneio contou com a participação de 16 equipes e teve o São Paulo Lírios como campeão

“A primeira edição da 3ª Divisão do Gigantão já foi um sucesso no ano passado com grandes partidas e presença de público. Estamos certos de que esta edição será novamente marcada por jogos de alto nível e grande envolvimento da comunidade”, afirmou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

