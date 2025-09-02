O presidente da Câmara de Nova Odessa, vereador Oséias Jorge, reafirma que está ao lado do prefeito em todos os projetos que tragam benefícios para a cidade, mas deixa claro quando a pauta for negativa e prejudicar a população, ele está fora.

O parlamentar ressalta que sempre esteve e continuará ao lado do povo. Foi assim quando ajudou a conquistar o PA do Alvorada, e será assim agora — não irá compactuar com fechamento ou retrocessos.

Segundo Oséas, quando a situação aperta e mexe diretamente com a vida da população, não é possível ser conivente. Ele destacou ainda seu apoio ao secretário de Saúde, Dr. Lucas, médico renomado que realiza um trabalho de excelência e não estará sozinho nessa luta.

Para o presidente da Câmara, é inaceitável que fofoqueiros e pessoas mal-intencionadas tentem prejudicar esse trabalho e comprometer a saúde pública.

Fala Oseias

“É preciso mais respeito com a população. Somos passageiros nesta função, mas enquanto eu estiver aqui, darei o meu melhor para defender os interesses de cada cidadão”, finalizou o vereador.

