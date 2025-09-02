Tivoli recebe nova exposição do artista plástico Du Dominici

O Tivoli Shopping abre nesta terça-feira, dia 2, a exposição “Brasil”, iniciativa da Du Dominici Art Academy, que promete emocionar o público com uma celebração artística da diversidade cultural, natural e gastronômica do país. A mostra fica em cartaz até 16 de setembro, em frente à Renner.

Ao todo, serão 88 obras inéditas, criadas por alunos de diferentes faixas etárias – dos cursos infantil ao adulto – além de trabalhos dos professores Rafaela Consulin e Guilherme Barban. Um dos destaques da mostra é a exibição de um desenho inédito de Du Dominici, intitulado Cacique Pataxó, produzido em técnica de hiper-realismo a lápis.

“Temos um carinho muito grande pelo Tivoli e por toda a equipe, que sempre acreditou e apoiou nossas iniciativas. Por isso, não havia lugar melhor para receber a primeira exposição do nosso estúdio com a participação dos alunos”, destaca Du Dominici.

Artista

Considerado um dos maiores nomes do hiper-realismo em grafite do mundo, Du Dominici já teve suas obras expostas no Carrousel du Louvre, no Museu do Louvre, em Paris. O artista também ministrou cursos na Europa, atuando com a formação de tatuadores e micropigmentadores.

Nascido em Americana, Du decidiu que seria desenhista ainda criança e, aos 18 anos, conquistou por três anos consecutivos o Salão do Humor de Americana. Desde então, consolidou sua carreira como professor e criador de obras de impacto internacional, além de ter fundado seu próprio estúdio, onde ministra cursos presenciais e online para alunos do Brasil e do mundo.

“A arte sempre foi minha forma de expressar amor e sensibilidade. Ver nossos alunos expondo ao lado dos professores e poder apresentar um trabalho inédito em um espaço tão especial como o Tivoli é motivo de orgulho e gratidão”, afirma o artista.

Serviço

Exposição Brasil – Du Dominici Art Academy

📅 De 2 a 16 de setembro de 2025

📍 Local: Em frente à Renner | Tivoli Shopping

