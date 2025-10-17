Gigantão: definidos os confrontos das oitavas-de-finais da 3ª divisão

Estão definidos os confrontos das oitavas de final da 3ª divisão do Gigantão 2025, Campeonato de Futebol Amador promovido pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Esportes. As equipes classificadas foram conhecidas após os jogos pela fase de pré-oitavas realizados entre terça (14) e quarta-feira (15), no campo do Centro Cívico.

Na terça-feira, o UFC superou o Asa S.C. na disputa de pênaltis por 4 a 2, após empate em 2 a 2 no tempo normal. Na sequência, o Americana F.C. garantiu a vaga vencendo o Parque Gramado/QPG por 4 a 0.

Já na quarta-feira, o Mário Covas F.C. derrotou o Milan City por 1 a 0, enquanto o Real Santa Fé bateu o E.C. Zanaga por 2 a 1, fechando a fase de mata-mata pré-oitavas.

“O Gigantão é um dos campeonatos mais tradicionais de Americana, e ver o empenho das equipes e o entusiasmo das torcidas nas arquibancadas é motivo de orgulho para nós. Vamos seguir sempre valorizando o nosso esporte amador a cada nova competição”, afirmou o secretário de Esportes, Márcio Leal.

A competição segue com partidas válidas pelas oitavas de final, neste sábado (18), nos campos do Centro Cívico, São Vito, Unidos da Cordenonsi e Victório Scuro.

PRÉ-OITAVAS DE FINAL

14/10 (terça)

UFC 2 (4) x (2) 2 Asa S.C.

Americana F.C. 4 x 0 Parque Gramado/QPG

15/10 (quarta)

Mário Covas F.C. 1 x 0 Milan City

Real Santa Fé 2 x 1 E.C. Zanaga

OITAVAS DE FINAL

18/10 (sábado)

Centro Cívico

14h – Santa Cruz x UFC

16h – Novo Mundo x Mario Covas F.C.

Campo do São Vito

14h – Recanto F.C. x Gerivá F.C.

16h – Irmãos F.C. x Gladiadores F.C.

Campo do Unidos da Cordenonsi

14h – Fúria 019 x Atlético Guanabara

16h – River Plate x Unidos da Praia

Victório Scuro

14h – Atlético Cariobinha x Americana F.C.

16h – Arsenal x Real Santa Fé

