Jogos Escolares de Nova Odessa chegam às finais do Fundamental

Disputas de Câmbio, Futsal e Handebol reuniram alunos do quartos e quintos anos no Ginásio Santa Rosa; próximos jogos terão circuitos motores e provas de Atletismo

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio das Secretarias de Educação e de Esporte e Lazer, realizou na última terça-feira (14/10), as finais dos Jogos Escolares 2025 nas modalidades Câmbio, Futsal e Handebol dos quartos e quintos anos, no Ginásio Santa Rosa. A programação das competições segue com atividades voltadas à Educação Infantil, nas EMEBS Therezinhinha Antonia Malaguetta Merenda e Avelino Xavier Alves, com as modalidades circuito motores e atletismo, previstas até o mês de novembro.

O prefeito de Nova Odessa, Cláudio Schooder, o Leitinho, participou da cerimônia e entregou o troféu de campeão geral à professora Lays, da EMEB Paulo Azenha. No período da tarde, ocorreram novas premiações, e o título de campeão geral foi dividido entre as EMEBS Vereador Avelino Xavier Alves e Haldrey Michelle Bueno. Ao final de cada partida, foram premiados com medalhas atletas campeões e vice-campeões de cada modalidade.

“Esses jogos mostram o quanto nossos alunos são talentosos e competitivos. É bonito ver o empenho das escolas, professores e alunos, todos reunidos em um ambiente de respeito e amizade. Parabéns a todos os participantes e equipes envolvidas na organização”, destacou o prefeito.

Na próxima semana, cada unidade da rede municipal realizará Circuitos Motores com as turmas da Educação Infantil. Na próxima terça-feira (21/10), as atividades acontecerão nas EMEBS Therezinhinha Antonia Malaguetta Merenda e Avelino Xavier Alves, nos períodos da manhã e da tarde. Na quarta-feira (22/10), os Circuitos ocorrerão nas EMEBS Maria José Flauzino e Professor Walter Merenda, também nos dois períodos.

Encerrando o cronograma, na quinta-feira (23/10) será realizada a etapa de Atletismo na EMEB Professor Simão Welsh, com provas durante a manhã e à tarde voltadas aos alunos dos primeiros anos.

O secretário adjunto municipal de Esportes e Lazer, José Henrique de Carvalho, também acompanhou as finais e destacou o engajamento das escolas e o incentivo ao esporte como ferramenta educativa. “O resultado é muito positivo. O esporte ensina disciplina, respeito e trabalho em equipe, valores que levamos para toda a vida”, comentou ele.

A secretária municipal de Educação, Vânia Cezaretto, reforçou o caráter pedagógico dos jogos e o papel das escolas no estímulo à participação dos estudantes. “Os Jogos Escolares são uma oportunidade de aprendizado fora da sala de aula. As crianças desenvolvem habilidades sociais, emocionais e motoras, e isso reflete diretamente na formação integral dos nossos alunos”, completou ela.

