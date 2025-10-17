Professor Edinho homenageia EEs de Sumaré por excelência no Saresp

A Câmara de Sumaré aprovou, na sessão de terça-feira (14), uma Moção de Congratulações e Aplausos de autoria do vereador Professor Edinho (Republicanos), em reconhecimento às escolas estaduais da cidade que se destacaram no Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp) 2024.

As unidades foram premiadas pela Diretoria de Ensino de Sumaré com as certificações “Escola Ouro” e “Escola Diamante”, concedidas às instituições que atingiram metas de excelência educacional e elevaram o desempenho dos alunos nas avaliações estaduais.

Entre as premiadas estão 13 escolas do município, sendo oito com Meta Ouro e cinco com Meta Diamante, como a E.E. Professor André Rodrigues de Alkimin, E.E. Professora Ana Lúcia Pierini, E.E. Professora Cecília de Negri e a E.E. Professora Ivani Aparecida Queiroz Perez.

Professor Edinho destacou o comprometimento dos educadores e o esforço coletivo das comunidades escolares em busca de bons resultados de aprendizagem. “Foi uma homenagem muito especial. Todos os vereadores reconheceram a importância dessa conquista. A moção celebra as escolas estaduais que atingiram as metas Ouro e Diamante — um resultado muito bom, o que mostra o quanto a nossa educação pública tem avançado e merece ser valorizada cada vez mais”, afirmou Professor Edinho.

O parlamentar ressaltou que o reconhecimento é fruto da dedicação de diretores, professores, funcionários, alunos e famílias, que transformam o ambiente escolar em espaço de aprendizado e cidadania. “Essa conquista é motivo de orgulho para todos nós”, disse.

A Moção foi aprovada por unanimidade e será encaminhada às direções das escolas homenageadas como forma de reconhecimento ao trabalho realizado.

