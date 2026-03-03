A 5ª edição do Gigantinho Campo, campeonato de futebol de base organizado pela Secretaria de Esportes de Americana, começou neste final de semana, movimentando diversos campos da cidade e com grande presença de público nas arquibancadas.
Os jogos foram realizados no Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico, e nos gramados do Benfica, Colorado, Ipiranga e Novo Mundo, com placares expressivos logo na rodada de abertura.
Entre os destaques, o C.A. Ipiranga venceu o Instituto Jr. Dias por 7 a 1 na categoria sub-7; pelo sub-11, o Projeto F.C./Base São Vito goleou o Morada do Sol pelo mesmo placar; já no sub-13, a equipe do Aesca/Clube do Bosque também conseguiu uma vitória expressiva ao derrotar o Camisa 10 Azul pelo placar de 6 a 0 (confira todos os resultados ao final da matéria).
“Começou mais uma edição do nosso Gigantinho Campo com jogos disputados e muitos gols. A presença das famílias torna o campeonato ainda mais especial. Vamos continuar incentivando nossas crianças a vivenciarem o esporte se divertindo e a colocarem em prática tudo o que sabem fazer no futebol”, destacou o secretário de Esportes de Americana, Marcio Leal.
A tabela de jogos e a classificação podem ser acompanhadas por meio do aplicativo iFut, disponível gratuitamente nas principais lojas de Apps. Basta pesquisar por “Campeonato Americana 2026” e entrar na aba “Campeonato Gigantinho Campo”.
Resultados da 1ª rodada Gigantinho:
Sábado, 28/02
Centro Cívico
Sub-7
C.A. Ipiranga 7 x 1 Instituto Jr. Dias
Na Cara do Gol 3 x 0 Projeto Praia Azul (WO)
Camisa 10 1 x 0 Na Cara do Gol B
Sub-9
C.A. Ipiranga 1 x 1 Na Cara do Gol B
Na Cara do Gol 3 x 1 Morada do Sol
Camisa 10 Azul 3 x 0 Projeto Praia Azul (WO)
Instituto Jr. Dias 0 x 1 Grêmio Americana
Domingo, 01/03
Campo do Benfica
São Manoel 0 x 3 Instituto Jr. Dias (Sub-11)
Morada do Sol 1 x 7 Projeto F.C./Base São Vito (Sub-11)
São Manoel 0 x 2 Instituto Jr. Dias (Sub-13)
Morada do Sol 1 x 2 Projeto F.C./Base São Vito (Sub-13)
Campo do Colorado
Colorado 1 x 0 Projeto Gratidão (Sub-11)
Instituto Jr. Dias B 1 x 0 C.A. Ipiranga (Sub-11)
Colorado 1 x 1 Projeto Gratidão (Sub-13)
Instituto Jr. Dias B 0 x 2 Cidade Jardim (Sub-13)
Campo do Ipiranga
Camisa 10 Laranja 0 x 3 Unidos da Cordenonsi (Sub-11)
Na Cara do Gol 3 x 0 Jardim da Paz (WO) (Sub-11)
Camisa 10 Laranja 2 x 1 Unidos da Cordenonsi (Sub-13)
Na Cara do Gol 3 x 0 Jardim da Paz (WO) (Sub-13)
Campo do Novo Mundo
Grêmio Americana 3 x 0 Projeto Praia Azul (WO) (Sub-11)
Aesca/Clube do Bosque 3 x 1 Camisa 10 Azul (Sub-11)
Grêmio Americana 3 x 0 Projeto Praia Azul (WO) (Sub-13)
Aesca/Clube do Bosque 6 x 0 Camisa 10 Azul (Sub-13)
