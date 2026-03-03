Por Pablo Funchal, especialista em lideranças, desenvolvimento humano, transformação organizacional e CEO da Fluxus*



A nova edição do BBB Big Brother Brasil volta a oferecer algo que vai além do entretenimento: um retrato condensado de como culturas se formam, se fortalecem e também se deterioram em sistemas sociais intensivos. Em poucas semanas de convivência forçada, sob pressão constante e alta exposição emocional, o programa funciona como uma espécie de laboratório social acelerado, ainda que mediado pelas intervenções da produção e orientado ao entretenimento, e não a uma pesquisa antropológica formal.

Mesmo assim, não deixa de simular comportamentos culturais que, nas organizações, poderiam levar meses ou até anos para emergir de forma mais orgânica.

Assim como em outras edições, um ponto que se pode observar no programa é que culturas tóxicas raramente nascem de um único evento. Elas se constroem, quase sempre, pela repetição de comportamentos que passam a ser tolerados, normalizados ou até reforçados pelo grupo. Ironias recorrentes, exclusões sutis, agressividade velada, silenciamentos e desqualificações aparentemente pequenas ganham força quando não encontram limites claros. Com o tempo, deixam de ser exceções e se transformam em padrão.

Outro aspecto revelador é o impacto desproporcional que um único indivíduo pode exercer sobre o clima emocional coletivo. Quando comportamentos negativos partem de alguém com poder simbólico, carisma ou validação social, a tendência é que se espalhem rapidamente. O grupo passa a se ajustar, muitas vezes por autoproteção, e a confiança entre os participantes se fragiliza. O resultado é um ambiente defensivo, marcado por tensão constante, alianças instáveis e baixa colaboração.

BBB corporate

Quando esse comportamento central é interrompido, seja por responsabilização, mudança de postura ou afastamento do convívio, o sistema tende a se reorganizar. Ambientes antes carregados de hostilidade dão lugar a interações mais abertas, cooperativas e seguras. Essa mudança rápida deixa claro que culturas não são estruturas rígidas: elas são altamente sensíveis às influências que ocupam posições-chave dentro do sistema.

Nas empresas, essas dinâmicas tendem a ser menos explícitas do que em um reality show, mas não menos nocivas. Culturas tóxicas se manifestam por meio de microgestão excessiva, favoritismo, pressão emocional disfarçada de cobrança por resultados, ausência de escuta genuína, falta de reconhecimento ou medo constante de errar. Esses sinais, quando ignorados, comprometem engajamento, produtividade e saúde mental, muitas vezes de forma silenciosa e progressiva.

O que se observa no BBB encontra respaldo direto em dados do mundo corporativo. Uma pesquisa do Boston Consulting Group (BCG), realizada com 28 mil trabalhadores em 16 países, incluindo o Brasil, mostra que ambientes organizacionais saudáveis aumentam a retenção de talentos em até 3,9 vezes. Além disso, esses contextos ampliam significativamente os níveis de motivação, bem-estar e a capacidade de as pessoas atingirem seu pleno potencial. Segurança psicológica e qualidade relacional, portanto, não são temas subjetivos ou “comportamentais demais”, são fatores estratégicos de performance, sustentabilidade e vantagem competitiva.

Dessa forma, o cenário dialoga diretamente com o conceito de segurança psicológica e com o debate cada vez mais presente sobre riscos psicossociais, hoje incorporados de forma mais explícita à NR-1. Ambientes emocionalmente inseguros não são fruto de fragilidade individual, mas de padrões culturais sustentados por comportamentos repetidos e, frequentemente, pela omissão, incoerência ou despreparo da liderança.

A força dessas dinâmicas fica ainda mais evidente quando se considera a escala do próprio programa, a edição de 2026 do Big Brother Brasil superou a marca de 1,7 bilhão de visualizações, consolidando-se como o reality show mais assistido, comentado e engajado já produzido pela Globo, segundo dados institucionais.

O impacto nas redes sociais, no streaming e nos canais digitais transforma o BBB em um fenômeno diário de repercussão massiva, no qual atitudes individuais, alianças e conflitos são amplificados em escala coletiva, exatamente como acontece, em menor visibilidade, dentro das organizações. Garantir segurança psicológica exige olhar para o sistema como um todo, mas também identificar com clareza os pontos centrais de influência. Em muitos contextos, o problema não está diluído na equipe, e sim concentrado em figuras que moldam normas informais, legitimam atitudes e definem, na prática, o que é aceitável ou não no dia a dia.

Assim como no BBB, empresas que desejam construir culturas saudáveis precisam ir além de códigos de conduta e discursos institucionais. É fundamental investir no desenvolvimento de competências como escuta ativa, autorresponsabilidade, regulação emocional e consciência de impacto. No fim, o reality show apenas escancara aquilo que já acontece, de forma menos visível, em muitos escritórios, fábricas e salas de reunião: culturas são criadas, ou destruídas, todos os dias, a partir do que se permite, do que se silencia e do que se escolhe enfrentar.

*Pablo Funchal é CEO da Fluxus Educação Corporativa, engenheiro e mestre pela UFSCar, com MBA em Inovação pela mesma instituição. Fundador da xGB, startup de Realidade Aumentada adquirida pela Le biscuit, atua como professor de MBAs de Inovação da UFSCar e USP. Foi coordenador do MBI UFSCar, é investidor-anjo em startups e membro do conselho da Beepay. Também ministra workshops, palestras e cursos sobre Inteligência Emocional, Teoria U, Feedback e Antifragilidade.

