CONGEPEN chega à 8ª edição; Congresso de Gestão de Pessoas e Negócios

Evento acontece em 19 de março, uma realização da Meso Carreira e Gestão e correalização do Pecege

O CONGEPEN – Congresso de Gestão de Pessoas e Negócios chega à sua 8ª edição reafirmando sua posição como um dos principais encontros voltados à gestão eficaz de pessoas e ao fortalecimento dos resultados organizacionais. Consolidado no calendário regional de eventos corporativos, o congresso deve reunir cerca de 500 participantes, entre líderes, gestores, empresários, profissionais de RH, empreendedores, prestadores de serviços e estudantes.

Com o tema “Cultura em Movimento: Pessoas e negócios na era da transformação. Desafios de hoje, soluções para o amanhã”, a edição de 2026 propõe uma reflexão atual sobre as transformações que impactam organizações e profissionais, destacando a importância de culturas organizacionais mais adaptáveis, inovadoras e sustentáveis.

Entre os palestrantes confirmados estão Rafael Liporace, CEO e cofundador da Tardezinha, mestre em Economia Criativa e professor há mais de 20 anos na ESPM; e Fred Elboni, autor de nove livros e mais de 700 mil cópias vendidas, palestrante TEDx, foi roteirista do programa Amor & Sexo, exibido pela Rede Globo. A abertura será feita pelo CEO Adeíldo Nascimento, Founder da DHEO Consultoria e referência em Cultura Organizacional abordando o Tema Central do Congresso. Eles integram um time de mais quatro especialistas que trarão conteúdos práticos e estratégicos ao longo da programação.

O congresso tem como proposta fomentar a troca de conhecimentos, experiências e boas práticas, apresentando temas contemporâneos de forma aplicada e conectada à realidade das organizações. A programação ampliada inclui palestras, painéis de debate, workshops e reflexões que ultrapassam os setores tradicionais de Gestão de Pessoas e Negócios, incorporando tendências e inovações de áreas complementares.

Além do conteúdo técnico, o evento também prioriza a geração de conexões qualificadas. Ao final da programação, os participantes poderão participar de um happy hour de encerramento — momento pensado para fortalecer o networking e estimular novas parcerias profissionais.

O CONGEPEN mantém ainda seu compromisso social por meio do ingresso solidário, destinando parte do valor arrecadado a instituições assistenciais, reforçando seu propósito de impacto positivo na comunidade. O evento é realizado pela Meso Carreira e Gestão, com correalização e produção do Pecege, e consolida-se como um espaço estratégico de aprendizado, relacionamento e transformação.

Serviço

Quando: 19/03/2026

Horário: das 13h às 22h

Local: Pecege – Rua Cezira Giovanoni Moretti, 580 – Santa Rosa – Piracicaba/SP

Inscrições: abertas

Informações e ingressos: www.congepen.com.br

PROGRAMAÇÃO – 19/03 das 13h00 às 22h00

13h00 – Credenciamento

13h30 – Abertura Oficial – Auditório

14h00 – Palestra – “Cultura Forte, Mentes e Carreiras Saudáveis”

Adeildo Nascimento – Founder da Dheo Consultoria e referência em Cultura Organizacional.

15h00 – Painel de Debate – “Carreira, Cultura e Cuidado: O Novo Contrato entre Pessoas e Organizações”

Tatiane Leonessa – Diretora Administrativa da Sicoob Cocre;

Neto Mello – Diretor de Relações Humanas da Adimax

Kelly Lira – Psicóloga Clínica e Organizacional, Especialista em Gestão de Pessoas.

16h10 – Palestra – “Tenha Coragem de Ser Quem Você É”

Fred Elboni – Formado em Ciências Sociais e Pós-Graduado em Filosofia do Autoconhecimento

17h00 – Intervalo

17h30 – CONGEPEN em Movimento – Programação Noturna

17h50 – Palestra Experiência – Olhar Humano em Tempos Artificiais

Fernando Kimura – Apresentador, Artista e Palestrante.

18h50 – Palestra – Do Nada é que Nasce Tudo

Rafael Liporace – CEO e Co Fundador da Tardezinha, Mestre em Economia Criativa, Professor por mais de 20 anos na ESPM

19h50 – Encerramento

20h20 – Happy Hour & Música ao Vivo – Cover Session Duo

Momento de networking, conexões e celebração.

Pecege

