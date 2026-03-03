Guardas encontram plantação de maconha em Nova Odessa

A GCM apreendeu 19 pés da planta próximo de escola no Jardim Santa Rita 2

Guardas civis municipais de Nova Odessa descobriram uma plantação de maconha próxima de uma escola no Jardim Santa Rita 2 na noite desta segunda-feira (2). Os GCMs da Equipe Delta receberam denúncia anônima e informando sobre a droga em uma área verde ao lado da Avenida São Gonçalo.

Segundo informações, de imediato os GCMs se deslocaram até o local para averiguar o apontamento. Foram encontrados 19 pés de maconha de diversos tamanhos, além de 22 recipientes contendo mudas da mesma substância ilícita e quatro frascos usados para fortalecer e acelerar o crescimento da planta.

Ainda conforme relatos da corporação, não havia ninguém no momento da ação. Diante dos fatos constatados, os objetos foram apresentados no Distrito Policial, onde foram apreendidos para posterior perícia e investigação da Polícia Civil.

