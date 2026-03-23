O Gigantinho Campo, campeonato de futebol de base organizado pela Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Esportes, teve um final de semana movimentado no gramado do Complexo Poliesportivo Milton Fenley Azenha, o Centro Cívico, com a definição dos campeões da categoria sub-7 e sequência das disputas nas demais categorias.

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No sub-7, o Clube Atlético Ipiranga sagrou-se campeão da Série Ouro ao vencer o Na Cara do Gol por 2 a 0. Já na Série Prata, o título ficou com o Camisa 10, que levantou a taça após uma goleada por 7 a 0 diante do Na Cara do Gol.

Além das decisões, o sábado (21) contou com a última rodada da fase de grupos do sub-9, que definiu os confrontos das quartas de final da categoria. No domingo (22), foram realizados os jogos adiados da última quinta-feira (19) pelo sub-11 e sub-13, em razão da chuva.

O secretário de Esportes, Marcio Leal, destacou a importância da competição para o desenvolvimento das crianças. “O Gigantinho Campo é muito mais do que um campeonato, ele proporciona aprendizado, convivência e valores que essas crianças vão levar para a vida toda”, afirmou.

Marcio também parabenizou as equipes e ressaltou a expectativa para a sequência do torneio. “Gostaria de parabenizar todas as equipes que chegaram às finais, especialmente o Clube Atlético Ipiranga e o Camisa 10 pelos títulos. Independentemente do resultado, todos são vencedores por fazerem parte desse momento tão importante em suas trajetórias. A competição segue com jogos importantes e temos certeza de que veremos ainda mais momentos especiais. O nível das equipes mostra a força do futebol de base em Americana”, destacou.

A competição segue ao longo da semana com jogos decisivos e importantes nas três categorias restantes. Na terça-feira (24) serão disputadas as quartas de final do sub-9, enquanto na quarta (25) e quinta-feira (26) acontecem as partidas que definirão os duelos das quartas nas categorias sub-11 e sub-13. Todos os jogos serão disputados à noite, também no Centro Cívico.

A tabela de jogos e a classificação podem ser acompanhadas por meio do aplicativo iFut, disponível gratuitamente nas principais lojas de Apps. Basta pesquisar por “Campeonato Americana 2026” e entrar na aba “Campeonato Gigantinho Campo”.

Confira os resultados do final de semana

21/03 (sábado) – Centro Cívico

Sub-7

Final Série Ouro

Clube Atlético Ipiranga 2 x 0 Na Cara do Gol

Final Série Prata

Na Cara do Gol Branco 0 x 7 Camisa 10

Sub-9

Última rodada fase de grupos

São Manoel 2 x 1 Na Cara do Gol

Morada do Sol 0 x 4 Na Cara do Gol Branco

Grêmio Americana 1 x 0 Camisa 10 Azul

Instituto Jr. Dias 0 x 4 Camisa 10 Laranja

22/03 (domingo) – Centro Cívico

Rodada adiada

Sub-11

Colorado 1 x 1 Instituto Jr. Dias B

Sub-13

Colorado 3 x 1 instituto Jr. Dias B

Próximos jogos

24/03 (terça-feira) – Centro Cívico

Quartas de final Gigantinho Campo

Sub-9

19h – Clube Atlético Ipiranga x Camisa 10 Azul

19h – Grêmio Americana x Na Cara do Gol

19h50 – Na Cara do Gol Branco x Instituto Jr. Dias

19h50 – Camisa 10 Laranja x São Manoel

25/03 (quarta-feira) – Centro Cívico

4ª Rodada Noturna

Sub-11

19h – Grêmio Americana x Aesca/Clube do Bosque

Sub-13

20h – Grêmio Americana x Aesca/Clube do Bosque

26/03 (quinta-feira) – Centro Cívico

Rodada adiada

Sub-11

19h – Clube Atlético Ipiranga x Gratidão

Sub-13

20h – Cidade Jardim x Gratidão