Jr Dias quer uso de IA no controle de presença e comunicação nas escolas

Vereador apresentou indicação sobre estudos de possível implementação de sistema de reconhecimento facial com inteligência artificial na rede municipal de ensino em Americana

O vereador Juninho Dias apresentou na Câmara Municipal uma indicação solicitando a realização de estudos para a possível implementação de sistema de reconhecimento facial com inteligência artificial na rede municipal de ensino. A proposta tem como objetivo modernizar o acompanhamento da frequência escolar e fortalecer a comunicação entre escola e famílias.

De acordo com o parlamentar, o uso de tecnologias digitais pode contribuir para a melhoria da gestão educacional, permitindo maior precisão no controle de presença dos alunos e fornecendo dados em tempo real para a tomada de decisões pedagógicas. O sistema também poderia possibilitar o envio automatizado de notificações aos responsáveis em casos de ausência ou atraso.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

“Estamos falando de tecnologia aplicada com responsabilidade, para melhorar o acompanhamento dos estudantes e fortalecer o vínculo entre escola e família. A inovação precisa caminhar junto com a proteção dos direitos das crianças e adolescentes”, destacou Juninho.

Além da indicação, o vereador também apresentou requerimento solicitando informações ao Poder Executivo sobre eventuais estudos ou planejamentos relacionados ao uso de inteligência artificial e reconhecimento facial na educação municipal. O documento busca esclarecer aspectos técnicos, jurídicos e operacionais, incluindo segurança de dados e participação da comunidade escolar no debate.

Os documentos seguem agora para apreciação em plenário e posterior encaminhamento ao Poder Executivo.

Leia + sobre política regional