O presidente da Câmara Municipal de Americana, vereador Léo da Padaria (PL), acompanhou na sexta-feira (20), no gabinete do prefeito Chico Sardelli, a sanção do projeto de lei nº 153/2025, de sua autoria, que institui a Semana Municipal de Prevenção e Combate ao Acidente Vascular Cerebral (AVC).

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Durante a assinatura, Léo lembrou que dados do Ministério da Saúde apontam que o AVC é a segunda principal causa de morte no Brasil, tendo provocado 85.442 óbitos em 2024. No primeiro semestre de 2025, foram registradas 42.884 mortes.

Fala presidente Léo

“É importante alertar, conscientizar e prevenir a população de Americana sobre os riscos e consequências do acidente vascular cerebral. Quanto mais rápido o paciente chega ao hospital, menores são as chances de sequelas”, afirmou Léo.

A lei sancionada prevê a realização de atividades como palestras, oficinas, rodas de conversa, caminhadas e ações educativas em escolas, centros comunitários e espaços públicos, voltadas à conscientização sobre durante a semana que compreende o dia 29 de outubro, dia mundial de prevenção e combate ao AVC.

Juliana pede limpeza e capinação em área do Hospital Municipal

A vereadora Professora Juliana (PT) protocolou uma indicação na secretaria da Câmara Municipal de Americana pedindo que a prefeitura execute serviços de capinação e limpeza no estacionamento e áreas adjacentes do Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi”.

No documento, a parlamentar explica que pacientes relataram o estado de abandono da vegetação nas áreas externas da unidade hospitalar. “A indicação atende a solicitações de usuários sobre o estado da vegetação no estacionamento do Hospital Municipal. O objetivo é garantir a higiene, a acessibilidade e a prevenção contra animais peçonhentos, partindo do princípio de que a segurança do paciente abrange também as áreas externas, que devem estar limpas e seguras”, afirma Juliana.

A indicação será relacionada na pauta da sessão ordinária de terça-feira (24) e encaminhada ao Poder Executivo para análise e atendimento.