Marcos Caetano discute melhorias no velório do Cemitério Parque Gramado

Vereador esteve com o chefe de gabinete da Prefeitura conversando sobre melhorias estruturais no espaço em Americana

O vereador Marcos Caetano (PL) se reuniu na sexta-feira (20) no velório do Cemitério Parque Gramado com o chefe de gabinete do prefeito, Franco Sardelli, para discutir melhorias estruturais no espaço.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Durante o encontro, Sardelli informou que as salas do velório receberão a instalação de aparelhos de ar-condicionado. De acordo com o vereador, a ação irá proporcionar mais conforto e acolhimento às famílias que utilizam o local.

“Essa é uma demanda antiga da população e deve garantir melhores condições nos serviços prestados à comunidade. O objetivo é proporcionar mais respeito e conforto às famílias em um momento tão difícil. Essa é uma melhoria necessária e muito aguardada”, destacou Marcos Caetano.

Leia + sobre política regional