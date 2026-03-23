Lançamento do livro “Dachau Nunca Mais – Uma história para os te

mpos atuais.” Uma história real que atravessa a II Guerra Mundial e momentos essenciais do século XX que até hoje estão presentes em nossas vidas. Uma história sobre música, arte e a resistência humana.

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💥O Bar Baronesa recebe o lançamento do livro de Paulo San Martin e Paulo Cardoso.

A obra resgata a emocionante trajetória de dois músicos ligados à “Canção de Dachau”, composta dentro de um campo de concentração nazista e transformada décadas depois em uma poderosa mensagem de memória e esperança.

✍🏻 O jornalista e escritor Paulo San Martin estará presente para autografar exemplares e para conversarmos.🍻🥂

Dachau lançamento de livro em Americana

Dia 27 de março, próxima sexta-feira. Bar Baronesa, rua Florindo Cibin, 121- Americana SP