Quenianos em alta- Com largada a partir da rua Abrahim Abraham, o evento organizado pela Chelso Sports reuniu atletas de diversas cidades da região de Americana e de vários estados brasileiros numa prova de alto nível técnico e que contou com presença de atletas da elite internacional.

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Representando a região de Americana, a Grae Team Assessoria bateu recorde de inscritos com a participação de 242 atletas inscritos na prova, o que significa 10% dos participantes da prova.

Na prova dos 21 km, destaque para a vitória do queniano William Kibor, que chegou na primeira colocação da elite masculina com o tempo de 1h05min45s, o que estabeleceu o novo recorde da competição.

Na elite do feminino dos 21 km, a queniana Violah Kosgei, também fez história ao quebrar o recorde da prova com o tempo de 1h17min05s

Além dos vencedores internacionais, a prova da elite masculina dos 21 km evidenciou o potencial dos atletas brasileiros de diferentes regiões que completaram o pódio: Fernando Augusto Rodrigues da Silva (Elias Fausto/SP) – 2º lugar e André Luiz Silva Antônio (São Paulo/SP) – 3º lugar na classificação geral. Entre a elite das mulheres nos 21 km, destaque para Amanda Aparecida de Oliveira (Mercês/MG) – 2º colocada e Andreia Aparecida Hessel (São Paulo/SP) na terceira posição geral.

A etapa de Americana do Circuito Pague Menos também foi marcada por alto nível técnico e quebra de marcas nas provas de 10 km masculino com Libanio Marcos de Araújo, campeão e recordista com o tempo de 30m13s387 e nos 5 km masculino, com Lucas Bissoli (1º colocado e recorde) com 15m06s119 e no feminino, recorde para Lidiane Batista dos Santos, que completou o percurso com o tempo de 18m37s156.

De acordo com Guilherme Celso, CEO da Chelso Sports, a presença de atletas internacionais e a quebra de recordes demonstram o crescimento técnico da prova e consolidam Americana no calendário das corridas de rua no Brasil. “O objetivo é seguir elevando o nível da experiência e da competitividade a cada edição” – destacou o CEO da Chelso Sports.

Premiação

Os vencedores receberam premiação em vale-compra, com valores de até R$ 4.200 para os primeiros colocados dos 21 km, além de incentivos destinados às equipes com maior número de participantes.

Próxima etapa do circuito já tem data definida

A próxima etapa do Circuito de Corridas Supermercado Pague Menos será realizada na cidade de Campinas, dia 26 de abril de 2026.

A prova conta com percursos de 5 km e 10 km, além da caminhada pet de 3 km. Com a diversidade de opções aos participantes, a prova amplia a participação de diferentes perfis de público, desde atletas de alto rendimento até iniciantes e famílias.

A expectativa é de que essa será mais uma etapa com grande adesão para consolidar o crescimento do circuito ao longo de 2026.

Sobre o evento

O Circuito de Corridas Supermercado Pague Menos integra o calendário esportivo do interior paulista e reúne atletas profissionais e amadores em diferentes distâncias, promovendo o esporte e incentivando a participação em eventos de corrida de rua.

Os primeiros colocados em todas as categorias (quenianos na maioria):



21 km Elite masculino

1º colocado – Willim Kibor – 01:05:45.371 (recorde da prova)

2º colocado – Fernando Augusto Rodrigues da Silva – 01:06:40.726

3º colocado – André Luiz Silva Antônio – 01:06:52.622

4º colocado – Melquisedeque Messias Ribeiro – 01:07:12.107

5º colocado – Antônio Marco Pereira de Araújo – 01:08:19.572

10 km masculino

1º colocado – Libanio Marcos de Araújo – 30:13.387 (recorde da prova)

2º colocado – Luan Bissoli – 31:42.753

3º colocado – Luzinário Silva Xavier – 31:50.871

4º colocado – Alex Maruga – 31:54.146

5º colocado – Eder Uillian Oliveira da Silva – 32:21.971

5 km masculino

1º colocado – Lucas Bissoli – 15:06.119 (recorde da prova)

2º colocado – Jhenniffer Raíssa Bueno da Silva – 15:09.508

3º colocado – Douglas Miguel – 15:19.246

4º colocado – Walan Jones – 15:42.573

5º colocado – Guilherme Henrique Cibene – 15:53.137

21 km elite feminino

1ª colocada – Violah Kosgei – 01:17:05.064 (recorde da prova)

2ª colocada – Amanda Aparecida de Oliveira – 01:17:05.810

3ª colocada – Andréia Aparecida Hessel – 01:19:38.428

4ª colocada – Franciele Monalisa dos Santos Firme – 01:20:33.399

5ª colocada – Carmem Patrícia Martinez Aguilera – 01:20:54.432

10 km feminino

1º colocado – Tatiana Rodrigues Fernandes – 38:37:943

2º colocado – Jaciane Araújo – 39:12:708

3º colocado – Nilva Pereira da Silva Nunes – 39:32:313

4º colocado – Rafaela Damazio da Silva Azevedo – 39:52:359

5º colocado – Rozilene Silveira de Jesus – 40:26:229

5 km feminino

1º colocado – Lidiane Batista dos Santos – 18:37:156 (recorde da prova)

2º colocado – Ana Lúcia Gomes da Cruz – 18:37:827

3º colocado – Suzana Queren Valenca Barbosa – 18:46:541

4º colocado – Edna Maria de Almeida – 19:05:390

5º colocado – Adriana Aparecida da Silva – 19:15:041