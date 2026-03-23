O prefeito de Americana, Chico Sardelli, anunciou nesta segunda-feira (23) a ampliação do horário de atendimento da UBS (Unidade Básica de Saúde) do bairro Vila Mathiensen. A partir do dia 6 de abril, a unidade passará a funcionar das 7h30 às 20h30 (de segunda a sexta-feira), garantindo mais quatro horas de assistência médica e acolhimento à comunidade todos os dias. O objetivo é oferecer maior acesso à população, considerando que muitos moradores têm dificuldades de buscar os serviços durante o horário comercial.

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O prefeito esteve na unidade nesta segunda para conversar com pacientes e funcionários, acompanhado do secretário municipal de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, e do vereador Fernando da Farmácia.

“Essa é uma excelente notícia que reforça o nosso compromisso de cuidar das pessoas e facilitar o acesso da população aos serviços de saúde. Sabemos que muitos trabalhadores não conseguem buscar atendimento médico no horário comercial, e a ampliação até as 20h30 resolve justamente esse gargalo. É uma alegria ver a nossa rede municipal de saúde crescendo e se tornando cada vez mais disponível para acolher as famílias com dignidade e agilidade”, destacou o prefeito Chico.

O atendimento no horário ampliado vai seguir a rotina dos serviços que já são oferecidos na unidade, incluindo consultas médicas com clínico, pediatra e ginecologista, consultas com dentista e tratamento odontológico, além dos procedimentos gerais de enfermagem, como curativos, aplicação de vacinas, exames laboratoriais, acompanhamento de pré-natal, entre outros.

Para a extensão do funcionamento, a UBS Mathiensen terá reforço no quadro de profissionais, com mais dois médicos clínicos, um pediatra, um ginecologista, um enfermeiro, três técnicos de enfermagem, um dentista, um auxiliar de odontologia, dois recepcionistas e um servente.

“A ampliação do horário é uma escolha estratégica para fortalecer a nossa atenção primária. Com o reforço das equipes e a extensão do atendimento para o período noturno, conseguimos oferecer um acompanhamento preventivo muito mais eficiente para os moradores de toda essa região, garantindo que o cuidado chegue a quem mais precisa”, reforçou o secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira.

Atualmente, a unidade conta com 11.844 pacientes cadastrados, sendo a referência para os moradores dos bairros Cidade Jardim, Vila Mathiensen, Jardim dos Lírios, Parque Novo Mundo, Jardim Nielsen Ville, Jardim das Flores, Jardim Primavera, Asta, Vila Vitória e Parque Universitário, desempenhando um papel fundamental na atenção primária à saúde.

A UBS registra um volume de produção expressivo. Entre março do ano passado e fevereiro deste ano, a unidade realizou 79.604 atendimentos e procedimentos, o que corresponde a uma média de aproximadamente 6.633 por mês.

A UBS Mathiensen é a terceira unidade de saúde do município a adotar o horário ampliado. A UBS Praia Azul já funciona das 7h30 às 20h30 desde novembro de 2023, enquanto a UBS São Vito implantou a medida em julho de 2024.

“Essa ampliação representa mais acesso, mais cuidado e mais qualidade na atenção à saúde, reafirmando nosso compromisso com uma atenção primária forte, resolutiva e próxima das pessoas. Seguimos trabalhando para que a saúde esteja cada vez mais presente no dia a dia da nossa comunidade, cuidando das pessoas no tempo certo e no lugar certo”, ressaltou a diretora da Unidade de Serviços de Saúde Básica e Preventiva, Simone Maciel.

A UBS da Vila Mathiensen está localizada na Rua das Alfazemas, nº 316. O telefone é (19) 3405-4914.