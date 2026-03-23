O governador do Paraná, Ratinho Jr (PSD), desistiu de concorrer à Presidência da República nesta segunda-feira (23). Em nota enviada pela Secretaria de Comunicação de sua gestão, o político disse que tomou a decisão no domingo à noite, “após profunda reflexão com sua família”.

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Ele já teria comunicado a decisão ao presidente nacional do partido, Gilberto Kassab. Segundo o colunista Lauro Jardim, o favorito para a vaga agora é o governador de Goiás, Ronaldo Caiado.

A decisão do governador ocorre quatro dias depois de o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato a presidente da República, informar que decidiu apoiar o lançamento como postulante ao governo do estado o nome do senador Sergio Moro (União), que deverá se filiar ao PL em breve.

FBolsonaro elogia Ratinho Jr

“O Ratinho é um grande quadro, inegavelmente, com uma boa avaliação, mas cada partido tem direito de lançar seus pré-candidatos. A informação que nós temos é que ele será o candidato pelo PSD, portanto, temos que tomar decisões a partir do posicionamento dele”, disse Flávio.

Ratinho era o favorito para ser o escolhido entre um trio de governadores presidenciáveis do PSD, que contava, além de Caiado, com o gaúcho Eduardo Leite. Era quem, dos três, estava filiado há mais tempo à sigla de Kassab.

O paranaense também aparecia numericamente mais bem colocado do que a dupla em pesquisas como o Datafolha, no início deste mês, em que marcou 7% das intenções de voto, mas ainda distante dos favoritos ao segundo turno — o presidente Lula (PT), com 46%, e o senador Flávio Bolsonaro (PL), do Rio de Janeiro, com 43%, em cenários com margem de erro de dois pontos percentuais.