Americana terá musical e Auto de Páscoa para celebrar a Paixão de Cristo

Americana se prepara para viver a Semana Santa com uma programação especial que une fé, arte e emoção, com a apresentação de dois espetáculos que retratam, sob diferentes perspectivas, a vida e a paixão de Jesus Cristo. As apresentações acontecem entre os dias 3 e 4 de abril, nos teatros municipais “Lulu Benencase” e “Elis Regina”. Ambas as realizações contam com o apoio da Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo.

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Na sexta-feira Santa (3), às 19h, o Teatro de Arena Elis Regina recebe o musical “A Paixão de Cristo”. Promovido pela Pastoral da Arte e Evangelização da Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, o espetáculo convida o público a um momento de contemplação sobre a vida, a paixão e a morte de Jesus Cristo. Com uma equipe superior a 70 pessoas, incluindo coral, músicos, atores e equipes de figurino e cenário, a apresentação busca anunciar o Evangelho por meio da arte. A entrada para o musical é solidária, com a doação de 1 kg de alimento, que será destinado a famílias atendidas pelo Fundo Social de Solidariedade.

Cartaz

Ainda na sexta-feira, no Teatro Municipal Lulu Benencase, em sessões às 16h e às 19h30, estará em cartaz o “Auto de Páscoa Messias”, apresentado também no sábado, às 19h30. A narrativa é conduzida pelas memórias de Nicodemos e José de Arimateia, revelando encontros, conflitos e transformações. O público vai acompanhar Jesus em ambientes cotidianos, como casas e espaços de convivência, identificando um Messias acessível, pedagógico e relacional. Temas como fé, propósito, identidade e empatia permeiam a montagem realizada pelo Instituto Ecoar-te. Os ingressos custam entre R$ 20 e R$ 40 e podem ser adquiridos pelo site ingressodigital.com.

“São duas propostas artísticas distintas para o público vivenciar a Paixão de Cristo através do teatro e da música e fica o convite à população”, disse o secretário de Cultura e Turismo, Vinicius Ghizini.

O Teatro Municipal Lulu Benencase fica na Rua Gonçalves Dias, 696, Jardim Girassol, e atende pelo telefone (19) 3461-3045. O Teatro de Arena Municipal Elis Regina está localizado à Rua Sergipe, 80, Jardim Colina – telefone (19) 3462-7395.

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