PROF. GILSON NOVAES NEGA CANDIDATURA

A propósito da nota publicada no Novo Momento sobre sua possível candidatura a Vice-Prefeito de Santa Bárbara d’Oeste na chapa do Vereador Eliel Miranda, o Prof. Gilson nos informou que a notícia o surpreendeu, pois nada disso foi tratado até o momento. Leia + sobre política regional Confirmou, entretanto, que no próximo ano, pretende atuar mais diretamente na política na cidade, mas não disse se pretende ser candidato a nada. Disse apenas que pretende dar sua contribuição para que a cidade possa ser cada vez melhor. “Há muita coisa que precisa ser feita, algumas que podem ser melhoradas, outras que precisam mudar o modo de se fazer, enfim, precisamos seguir crescendo, com qualidade de vida aos barbarenses”, disse o professor.

