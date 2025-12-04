Na Glovis, 5% de aumento e cesta de Natal de R$ 1.500,00

Trabalhadores da Glovis votaram e aprovaram em assembleia proposta de Acordo Coletivo, com 5% de aumento salarial, cesta de Natal de R$ 1.500,00 e outros benefícios. A Glovis emprega cerca de 350 trabalhadores na sua operacionalização.

Em assembleia presencial os trabalhadores da Glovis Brasil Logística, empresa que operacionaliza na Hyundai, em Piracicaba, aprovou a proposta para renovação do Acordo Coletivo de Trabalho 2025/2026. Depois de várias reuniões, o SEAAC de Americana e Região recebeu proposta definitiva da empresa, para ser levada à assembleia para apreciação, aprovação ou não dos trabalhadores.

Assim, foi aprovado o reajuste de 5% nos salários, a partir de primeiro de novembro; cartão alimentação mensal de R$ 550,00; cesta de Natal de R$ 1.500,00; adicional de permanência (triênio) de R$ 89,78 mensais; piso salarial de R$ 2.188,27; auxílio creche de R$ 476,70 mensais para filhos até 1 ano de idade e auxílio refeição de R$ 31,00 diários.

A presidenta do SEAAC, Helena Ribeiro da Silva, explicou que a votação expressiva na proposta apresentada mostra que os trabalhadores aprovaram a negociação feita. “A gente sempre busca mais para os nossos representados, mas temos também a responsabilidade de levar à assembleia, para decisão deles, propostas que estejam dentro dos parâmetros de mercado”, finalizou.

