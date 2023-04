Gol o mais vendido do 1° trimestre de 2023 nos leilões

O grande campeão de lances foi o Volkswagen Gol, modelo com histórico de longa

data junto ao consumidor brasileiro, e que teve mais de 800 unidades comercializadas entre os meses de janeiro a março deste ano.

Os carros populares dominaram as vendas dos automóveis comercializados em leilões durante o primeiro trimestre de 2023. Este é um dos dados revelados pelo balanço dos certames organizados pela Copart, referência na organização de leilões extrajudiciais de veículos.

Líder de vendas também em outros canais do mercado brasileiro, com mais de sete milhões de emplacamentos no país, o automóvel saiu de linha e teve as últimas unidades fabricadas em dezembro de 2022. Mesmo assim, segue fazendo sucesso entre os compradores de veículos em leilão.

Alguns fatores explicam a preferência do público. O preço mais acessível e com grandes oportunidades encontradas apenas nos leilões — até 30% menores comparados ao valor da tabela Fipe — é um dos motivos. A confiança construída por anos de liderança no mercado brasileiro aliado à fama de manutenção barata do Gol, também contribuíram para essa história de sucesso.

A lista dos 10 carros mais vendidos nos certames organizados pela Copart no mesmo período segue recheada dos chamados populares. A lista conta ainda com Chevrolet Onix, Fiat Uno, Fiat Palio, Ford Ka, Hyundai HB20, Fiat Mobi e Renault Sandero. As exceções vão para os japoneses Toyota Corolla (sedã medio) e Honda Fit , que ocupam o 5º e o 7º lugares na lista dos mais vendidos, respectivamente.

Preferência do brasileiro acompanha tendência do mercado de 0km

Os automóveis escolhidos pelos participantes dos leilões organizados pela Copart acompanham o desempenho das montadoras que lideram as vendas direto ao consumidor. De acordo com um levantamento da Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis (ABLA), as vendas foram puxadas pela Fiat (17,71%), seguida por Chevrolet (15,97%), Toyota (13,38%), Volkswagen (13,23%) e Hyundai (10,74%).



Acompanhando o aumento de 16,5% nas vendas de automóveis novos durante o primeiro semestre de 2023, mais de 438 mil unidades foram emplacadas durante os meses de janeiro e março, no país. Apesar dessa performance, o alto valor dos carros segue como um empecilho para o acesso dos clientes ao bem. Justamente por isso, a busca por oportunidades em leilões é uma excelente alternativa para os consumidores.

Nos leilões organizados pela Copart é possível adquirir o veículo com o preço, em média, 30% menor do que a tabela Fipe. Além de contar com a segurança, transparência e praticidade das sessões online, organizadas por uma multinacional com mais de 40 anos de história, sendo mais de 10 anos de atuação com a confiança e credibilidade conquistadas no mercado brasileiro.

Como participar das sessões

Os leilões organizados pela Copart podem ser acompanhados por participantes residentes em qualquer região do país, independentemente da localidade na qual os veículos estejam armazenados. As salas para que os interessados possam dar os lances ficarão disponíveis 30 minutos antes do início de cada sessão.

Para participar do leilão organizado pela Copart Brasil, basta cadastrar-se no site da empresa, informar a documentação necessária, como CNH, CPF, RG e comprovante de residência. Podem participar do certame pessoas físicas (maiores de idade) ou jurídicas.

Vendas de imóveis usados crescem mais de 16% em Campinas e região!

A Pesquisa do Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo (CRECISP) comparou os mercados de venda e locação de imóveis usados em Março com os resultados obtidos em Fevereiro.

Foram consultadas 51 imobiliárias das cidades de:

Artur Nogueira, Campinas, Cosmópolis, Estiva Gerbi, Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Jaguariúna, Lindoia, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Monte Alegre Do Sul, Monte Mor, Nova Odessa, Paulínia, Pedreira, Santa Barbara D’oeste, São João Da Boa Vista, Serra Negra, Sumaré, Valinhos e Vinhedo.

Houve aumento de 16,42% nas vendas e queda de 11,11% no volume de contratos de locação assinados no período.

Vendas:

Casas: 33%; Apartamentos: 67%

Locação:

Casas: 76%; Apartamentos: 24%

Vendas em Março

A maioria das casas vendidas no período tinha valores até R$ 250 mil. Eram casas de 2 dormitórios, com área útil variando de 51 a 200 m².

Para os apartamentos, a faixa de preço preferida dos compradores ficou em até R$ 250 mil, para imóveis de 2 dormitórios e área útil de 51 até 100 m².

35,9% das propriedades vendidas em Março estavam situadas na periferia, 28,2% nas áreas nobres e 35,9% nas regiões centrais.

Com relação às modalidades de venda, 34% foram financiadas pela CAIXA e 22,3% por outros bancos, 17,5% dos negócios foram fechados à vista, 17,5% parcelados diretamente pelos proprietários e 8,7% por consórcios.

