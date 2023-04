 Trânsito na região da F Camargo alterado para obras

Por conta da execução de obras, será necessário o fechamento de parte da Rua Fernando Camargo

até a Avenida de Cillo, sentido Centro-Bairro, e a mudança para sentido único da Rua dos Professores, durante a execução da obra, que tem previsão de 10 a 12 dias. O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana vai executar, a partir da próxima terça-feira (2), uma nova etapa das obras de troca da subadutora na região central. O trabalho faz parte das ações de ampliação do Centro de Reservação de água do bairro Vila Santa Catarina (CR – 03). A nova subadutora está sendo instalada na faixa sentido bairro-centro da Avenida de Cillo, partindo do reservatório até a Rua Fernando Camargo, onde será interligada à subadutora que vem da Estação de Tratamento de Água (ETA). Para que a subadutora seja instalada na Rua Fernando de Camargo, o trecho da via entre a Rua dos Professores e a Avenida de Cillo, no sentido Centro-Bairro, será interditado. O tráfego de quem sobe em direção à avenida e a região da Vila Santa Catarina será desviado para a Rua dos Professores, que será sentido único em direção à Rua Padre Epifânio Estevam. As mudanças serão devidamente sinalizadas pela Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv).

Melhorias no abastecimento

Serão mais 1,5 mil metros de extensão de rede nova, além de dois sistemas de bombeamento. Cerca de 23 mil pessoas serão beneficiadas com a obra, garantindo abastecimento de água durante pelo menos 15 anos, segundo o superintendente do DAE, Carlos Cesar Gimenez Zappia.

A nova subadutora terá 500 milímetros de diâmetro, sendo que a qual tem 300 milímetros de diâmetro. Os serviços estão na fase final de execução. Além da subadutora, o DAE está construindo duas estações elevatórias de água. As obras visam aumentar o volume de abastecimento em várias regiões.Alterações no trânsito para as obras:

– Fechamento do trecho da Rua Fernando Camargo, entre a Rua dos Professores e Avenida de Cillo, sentido bairro

– Rua dos Professores terá sentido único até a Rua Padre Epifânio Estevam.