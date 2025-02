Golpe do amor: fingem ser celebridades para enganar pessoas online

O golpe do amor, também conhecido como “romance scam”, é uma prática frequente no mundo digital. Desde os tempos das salas de bate-papo até as interações rápidas que temos hoje nas redes sociais, sempre houve pessoas mal-intencionadas dispostas a enganar outras, assumindo identidades falsas – seja a de celebridades ou de indivíduos comuns.

Recentemente, personalidades como Brad Pitt e Elon Musk estiveram indiretamente envolvidas com este tipo de fraude, pois golpistas usaram imagens alteradas com o auxílio de inteligência artificial para enganar vítimas e aplicar estelionato.

“Com perfis falsos, os criminosos usam técnicas de engenharia social para conquistar a confiança das vítimas e, após uma série de interações, passam a inventar histórias dramáticas para justificar pedidos de dinheiro”, explica o perito em crimes digitais, Wanderson Castilho.

Ele ainda diz que, mesmo com os avanços tecnológicos e popularização das mídias, o golpe do amor continua um dos crimes digitais mais eficazes e lucrativos. “Os criminosos sabem que, quando envolvem emoções, as pessoas tendem a ser menos racionais e mais impulsivas. Além disso, a falta de punição efetiva e a dificuldade em rastrear os golpistas facilitam a continuidade desse tipo de crime”, afirma Castilho.

Leia + sobre Famosos, artes e música

Para evitar cair nessa armadilha digital, a melhor forma de proteção é a informação. Por isso, desconfiar, verificar e nunca agir sob pressão emocional são passos essenciais para manter-se seguro. Para entender como os golpistas agem e se proteger desses e de golpes similares, Wanderson Castilho elenca algumas dicas:

Não confie em perfis com fotos de famosos: Golpistas frequentemente usam imagens copiadas de celebridades para enganar as vítimas, porém, com o avanço da inteligência artificial, essa técnica também tem sido utilizada. Por isso, sempre verifique se o perfil é oficial.

Golpistas frequentemente usam imagens copiadas de celebridades para enganar as vítimas, porém, com o avanço da inteligência artificial, essa técnica também tem sido utilizada. Por isso, sempre verifique se o perfil é oficial. Desconfie de perfis “perfeitos” : Perfis que mostram uma vida impecável, com inúmeras fotos bonitas, ostentação e viagens podem ser indícios de fraude. Quanto mais perfeita a história, menos real ela é.

: Perfis que mostram uma vida impecável, com inúmeras fotos bonitas, ostentação e viagens podem ser indícios de fraude. Quanto mais perfeita a história, menos real ela é. Converse por vídeo : Conhecer o rosto da pessoa por chamadas de vídeo é essencial para garantir que ela realmente é quem diz ser.

: Conhecer o rosto da pessoa por chamadas de vídeo é essencial para garantir que ela realmente é quem diz ser. Cuidado com dificuldades em mandar áudios ou vídeos : Golpistas costumam se passar por profissionais ocupados, como militares ou médicos em missões, para justificar a falta de interações em tempo real.

: Golpistas costumam se passar por profissionais ocupados, como militares ou médicos em missões, para justificar a falta de interações em tempo real. Cuidado com perguntas excessivas : Golpistas estudam a vítima e adaptam suas histórias com base nas informações obtidas.

: Golpistas estudam a vítima e adaptam suas histórias com base nas informações obtidas. Não compartilhe dados pessoais: Nunca forneça informações sigilosas ou clique em links suspeitos enviados nas conversas.

Caiu no golpe? Descubra o que pode ser feito

Ao se tornarem vítimas, muitas pessoas sentem vergonha ou medo de expor a situação, mas é importante lembrar que qualquer um pode acabar se tornando alvo desse tipo de fraude. Então, se você foi vítima do golpe do amor, é fundamental agir rapidamente para minimizar os danos e evitar que mais pessoas sejam enganadas.

“O mais importante é buscar ajuda e denunciar para evitar que mais pessoas caiam na mesma armadilha”, orienta o perito. Ele mostra quais são as medidas que devem ser tomadas imediatamente:

Guardar todas as conversas como prova – Salve mensagens, e-mails, prints e qualquer outra evidência que comprove a fraude. Essas informações podem ser úteis em investigações e para alertar outras possíveis vítimas.

Bloquear imediatamente o golpista – Assim que perceber que está sendo enganado, interrompa todo contato com o criminoso. Isso impede que ele continue manipulando a situação e tentando extorquir mais dinheiro.

Registrar um Boletim de Ocorrência – Procure uma delegacia comum ou especializada em crimes digitais para formalizar a denúncia. Mesmo que a recuperação do dinheiro seja difícil, a denúncia ajuda as autoridades a investigar e combater essas quadrilhas.

Buscar ajuda profissional – Além do impacto financeiro, esse golpe pode gerar sérios danos emocionais. Conversar com um especialista pode ajudar a lidar com o trauma e a recuperar a confiança. Também é possível procurar associações como a Anvint, que acolhe vítimas de crimes digitais e oferece suporte e orientação jurídica.

Por fim, Castilho destaca que, embora boa parte das vítimas sejam mulheres, homens e pessoas jovens também caem neste tipo de golpe, mas têm menores chances de denunciar por medo de julgamento ou vergonha. Esse silêncio contribui para que os golpistas continuem agindo sem obstáculos, reforçando a importância de compartilhar informações e conscientizar o maior número possível de pessoas sobre os riscos desse crime.

Saiba mais sobre Wanderson Castilho : Com mais de 5 mil casos resolvidos, o perito cibernético e físico, utiliza estratégias de detecção de mentiras e raciocínio lógico para interpretar os algoritmos dos crimes digitais. Autor de quatro livros importantes no segmento e há 30 anos no mercado, Wanderson Castilho refaz os passos dos criminosos virtuais para desvendar a metodologia empregada no crime digital. Certificado pelo Instituto de Treinamento de Análise de Comportamento (BATI) da Califórnia, responsável por treinar mais de 30 mil agentes policiais, entre eles profissionais do FBI, CIA e NSA.

Após críticas na web, Fernanda Campos se rende à harmonização de glúteos: “igual pudim”

Ex-affair de Neymar, a modelo e influencer Fernanda Campos, se rendeu à harmonização de glúteos e ao PMMA após comentários maldosos nas suas redes sociais. Depois de ter seu bumbum comparado a um pudim, ela procurou o doutor Túlio Souza para o procedimento.

Em seu Instagram, a ex-A Fazenda 16 postou os hates que recebeu e explicou que acabou ficando com “flacidez na região após perder peso”. Fernanda secou 4kg desde a sua saída do reality show.

“Acho que o pudim saiu antes do tempo do forno”, dizia um dos comentários. “Gelatina”, classificou outro. “Tá meio mole ou é minha vista?”, escreveu mais um. “Esse bumbum tá molenga”, disse outro.

Ela explicou: “Após perder peso veio a flacidez e recebi vários comentários como esses. Então decidi ir atrás do melhor [profissional] em harmonização glútea”, avisou ela, ao postar o vídeo em que aparece no consultório.

Agora ela se recupera do procedimento e deve voltar a gravar para suas plataformas adultas ainda nesta semana. A harmonização é simples, com anestesia local e em poucos dias ela pode retomar sua rotina, incluindo os treinos na academia.

Ao verem a postagem, muitos dos seguidores de Fernanda concordaram que não havia nada de errado com sua aparência. “Se você está flácida, o que sobra para os mortais?”, quis saber uma seguidora. “Tá maravilhosa, as invejosas falam mesmo”, escreveu outro. Uma terceira disparou: “Homens não estão acostumados com mulheres normais mais não?”.