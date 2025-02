A Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto, está investindo na eletrificação da frota de veículos em suas operações logísticas. A iniciativa faz parte de uma parceria com a Reiterlog, pioneira no uso de caminhões elétricos no Brasil e detentora da maior frota sustentável do país.

Os novos caminhões elétricos, responsáveis pelo transporte de papéis de imprimir e escrever e papéis tissue, estão operando em rotas dedicadas nas unidades da companhia em Mogi das Cruzes e Limeira, estrategicamente selecionadas devido às suas distâncias curtas e operações produtivas. A iniciativa acompanha a crescente tendência de eletrificação das frotas no Brasil ao mesmo tempo que reforça o compromisso da companhia com a sustentabilidade – já que essas operações são totalmente livres de emissão de carbono – e a inovação no setor logístico.

“Em nossa operação logística, estamos comprometidos em adotar soluções que não apenas otimizem a eficiência, mas que também contribuam para a descarbonização de nossa frota”, diz Matheus Vendramini Benites, gerente de suprimentos logísticos da Suzano. “Temos nos dedicado a expandir iniciativas sustentáveis em todos os elos da cadeia logística, com um esforço contínuo para fortalecer uma cadeia de suprimentos que respeita o meio ambiente”, complementa.

“A Reiter Log está investindo fortemente na renovação da frota, com a meta de ter 100% dos veículos movidos a energia alternativa até 2035. Como parte importante da cadeia logística, podemos, ao lado de empresas que também assumiram esse compromisso com a sustentabilidade, promover mudanças efetivas no cenário do transporte, que resultem em benefícios para todos”, afirma a diretora de ESG da Reiter Log, Vanessa Pilz.

Os novos caminhões utilizados pela Suzano têm capacidade de 25 toneladas e atuam em rotas logísticas dedicadas, partindo da Unidade de Mogi das Cruzes para Arujá e da Unidade de Limeira para Campinas.

Sobre a Suzano

A Suzano é a maior produtora mundial de celulose, uma das maiores produtoras de papéis da América Latina, líder no segmento de papel higiênico no Brasil e referência no desenvolvimento de soluções sustentáveis e inovadoras a partir de matéria-prima de fonte renovável. Nossos produtos e soluções estão presentes na vida de mais de 2 bilhões de pessoas, abastecem mais de 100 países e incluem celulose; papéis para imprimir e escrever; papéis para embalagens, copos e canudos; papéis sanitários e produtos absorventes; além de novos bioprodutos desenvolvidos para atender a demanda global. A inovação e a sustentabilidade orientam nosso propósito de “Renovar a vida a partir da árvore” e nosso trabalho no enfrentamento dos desafios da sociedade e do planeta. Com 100 anos de história, temos ações nas bolsas do Brasil (SUZB3) e dos Estados Unidos (SUZ). Saiba mais na página: https://www.suzano.com.br/

Sobre a ReiterLog

Com a maior frota sustentável do Brasil e reconhecida pela logística verde, a Reiter Log é uma empresa gaúcha com foco no alto desempenho na oferta de soluções logísticas. Fundada em 2008, tem atuação em todo o território nacional, com ponto de apoio em nove estados, e em países como Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai, e infraestrutura que possibilita atendimento personalizado, para diferentes tipos e tamanhos de cargas, com o modal mais adequado para cada cliente. A empresa segue os mais altos padrões no que se refere a regulamentações e certificações de qualidade, saúde, segurança e responsabilidade socioambiental. Em 2022, fez a maior compra individual de caminhões 100% a gás do Brasil, mais um passo em direção à meta de ter toda a sua frota movida a energias alternativas.