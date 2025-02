Fabio Cecon, gerente de Marketing e Comunicação da Rede de Supermercados PagueMenos, falou ao Novomomento sobre o que a Rede espera para 2025.

Cecon falou de tecnologia, da sequência da expansão este ano, dos minimercados que chegaram com força ano passado e dos investimentos chineses em redes menores.

NM- Quais são os planos de expansão da Rede para este ano?

Fabio Cecon

A Rede de Supermercados Pague Menos segue em um forte ritmo de crescimento e, para este ano, temos um plano de expansão sólido. Estamos ampliando nossa presença com a aquisição de terrenos em Cosmópolis e Indaiatuba, e caminhando para inauguração de mais uma unidade, a sexta, em Campinas, ainda nesse primeiro trimestre. Assim, reforçamos nosso compromisso nas cidades que atuamos e que estamos chegando, com conveniência e preços competitivos. Seguimos atentos às oportunidades de mercado para levar nossa qualidade e variedade de produtos a mais pessoas.

NM- O PagueMenos já usa a IA na rede? Como está a implementação dos self checkouts?

FC- Atualmente, a Rede de Supermercados Pague Menos ainda não utiliza inteligência artificial em suas operações, mas reconhecemos a importância dessa tecnologia para o varejo e seguimos acompanhando de perto as inovações do setor. A implementação dos self-checkouts está em andamento e faz parte do nosso compromisso com inovação e conveniência. Já contamos com unidades operando em algumas lojas e seguimos expandindo essa tecnologia para oferecer mais agilidade e praticidade no momento da compra. Estamos atentos às novas tendências para continuar modernizando nossa operação e proporcionando a melhor experiência de compra para nossos Clientes.

NM- Quais os meios mais fortes de divulgação da rede nos últimos anos?

FC- Nos últimos anos, temos investido fortemente em uma estratégia de comunicação omnichannel, combinando diferentes meios para alcançar e engajar os Clientes. Entre os principais canais, destacamos as campanhas nas redes sociais. Também seguimos investindo em mídias tradicionais, como TV e folheteria, garantindo proximidade com os Clientes. Além disso, ações promocionais, eventos exclusivos e parcerias estratégicas reforçam nossa presença e conexão com o consumidor. Esse mix de comunicação tem sido essencial para consolidar a marca e fortalecer nosso relacionamento com os Clientes.

NM- A chegada dos mini mercados ou conveniências mercado chamam a atenção? A rede pretende ‘investir’ no modelo?

FC- O formato de minimercados e lojas de conveniência tem ganhado cada vez mais destaque no varejo. A tendência é relevante no setor, mas nossa Rede mantém a estratégia voltada para o varejo alimentar em larga escala, garantindo variedade, economia e conveniência dentro de um ambiente amplo e completo de compras.

NM- Os investidores chineses que aportam na região exigem um olhar mais acurado por parte do Pague Menos?

FC- Acompanhamos de perto os movimentos econômicos e os investimentos na região, mas seguimos com nossa estrutura administrativa própria e capital fechado. Nosso foco permanece no crescimento sustentável da Rede, sempre priorizando a qualidade, o atendimento e a experiência dos nossos clientes.

