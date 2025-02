Gonet promete definir futuro de Bolsonaro na próxima semana

O procurador geral da República Paulo Gonet já finalizou denúncia da trama golpista para recolocar Jair Bolsonaro no comando do país após a derrota dele na eleição de 2022.

O procurador-geral afirmou a interlocutores que peça está praticamente pronta para ser apresentada. Ele teria dito que os crimes a serem apontados podem chegar a 28 anos de prisão.

Leia Mais Notícias do Brasil

Gonet disse a interlocutores que a denúncia contra Bolsonaro e líderes da organização criminosa golpista está pronta e deve apresentá-la ao Supremo Tribunal Federal antes do Carnaval.

Gonet, Bolsonaro e a anistia

Bolsonaro tem feito reiterados pedidos pela anistia dos presos do 8 de janeiro. Os bolsonaristas também atuam para que haja mudança na Lei da Ficha Limpa. A primeira missão de Bolsonaro é evitar a prisão, mas ele ainda sonha em poder disputar as eleições do ano que vem para uma ‘revanche’ com o presidente Lula (PT).

+ LEIA AS NOTÍCIAS NO GRUPO DO WHATSAPP