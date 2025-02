Morre Luiz Polizelli, do bar do João Branco na Cidade Jardim

Morreu esta sexta-feira Luiz Polizelli, que trabalhou por mais de 20 anos no bar do João Branco, na Cidade Jardim em Americana. Ele tinha 75 anos.

Ele trabalhou por mais de 20 anos no bar do João Branco. E com o falecimento do João ele esteve à frente do bar nos últimos anos.

Luiz Polizelli tinha 75 anos

Ele deixa esposa, 3 filhos, 4 netos e 1 bisneto.

Informações de velório serão divulgadas em breve.

O NM externa os pêsames aos amigos, familiares e à turma do bar.

