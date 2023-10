Governador do RS e namorado viralizam em trend da Disney

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, postou em suas redes sociais imagem de uma trend que viralizou sobre o efeito Disney. No registro, aparecem ele e o namorado, o médico pediatra capixaba Thalis Bolzan em desenho animado. A postagem conta com mais de 50 mil curtidas, demonstrando grande apoio do público, já que média de posts do representante público é de 10 mil curtidas.

Os internautas deixaram diversas mensagens no post. “vcs já são “umas pinturas”❤️ com os doguinhos então ❤️ lindos d+”, disse um seguidor.

Outro escreveu: “Muito cara de Família Real do Rio Grande do Sul”.

Lembrando que o governador, que se assumiu gay em 2021, foi eleito sob forte campanha homofóbica da oposição. O candidato do ex-presidente Bolsonaro, Onyx Lorenzoni, chegu a dizer que no horário eleitoral que o estado teria “um governador e uma primeira-dama de verdade”. Eduardo Leite venceu com 57% dos votos válidos.