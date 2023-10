A inteligência artificial (IA) tem sido um dos campos mais dinâmicos e transformadores da tecnologia nos últimos anos, e as previsões sobre seu futuro são acompanhadas com grande expectativa. De acordo com executivos da Freshworks, uma das empresas líderes em soluções de software empresarial, o cenário da IA está prestes a passar por mudanças profundas. Confira abaixo as perspectivas apresentadas pelos especialistas, que sugerem que a IA continuará a se expandir e aprimorar de maneiras que impactarão significativamente o mundo dos negócios e o cotidiano das pessoas.

Girish Mathrubootham, CEO da Freshworks

1) IA gerará conexões jamais imaginadas “Em 2024, a Inteligência Artificial generativa desbloqueará conexões que nenhum de nós poderia prever. Os humanos só procuram por coisas que já conhecemos. Mas os motores da IA generativa, como o nosso Freddy AI, não têm esse viés. Pense na revelação do Google, em 2019, quando um teste de retinopatia diabética poderia coincidentemente revelar as possibilidades de problemas cardíacos na mesma pessoa. Agora amplie esse grandioso momento muitas e muitas vezes, e é isso o que veremos acontecer no próximo ano.” 2) Inclusão de pessoas antes excluídas “Em 2024, a IA generativa capacitará muitas pessoas que anteriormente estavam excluídas dos benefícios da tecnologia. Será como a revolução das fintechs em muitos países, como a Índia e o Brasil. Os agricultores de repente puderam negociar preços justos das safras porque tiveram acesso a informações de mercado em tempo real. Astrólogos que iam de casa em casa puderam de repente receber pagamentos usando QR codes. Veremos muitas pessoas que terão acessos a oportunidades que mudarão suas vidas, por causa da IA generativa.” 3) Nova oportunidade de serviço “No próximo ano, ainda passaremos por um período em que algumas pessoas acreditarão que inserir comandos na IA generativa é uma habilidade técnica fora de alcance. Você poderá até ver algumas empresas ganhando dinheiro ao oferecer esse tipo de serviço. Com a viralização da IA e as recompensas por conta do seu uso cada vez mais evidente, prevejo que mais pessoas aprenderão como tirar proveito dela. Da mesma forma, os engenheiros de prompt treinarão modelos de linguagem tão bem que logo, logo já estarão em busca das próximas grandes oportunidades!”

Prasad Ramakrishnan, CIO da Freshworks 1) Impulsionamento da eficiência em TI “Em 2024, nós veremos a IA ir além do ciclo do hype e impulsionar a eficiência em TI. Como qualquer outra tecnologia nova, a AI ainda está passando pelo ciclo do hype. As pessoas estão começando a entender melhor como a IA funciona e, em 2024, nós vamos romper essa bolha do hype com casos de uso mais válidos. Uma prova disso é que os CIOs precisarão provar que não estão usando IA apenas por usar. À medida que vemos profissionais de TI adotarem a IA para automatizar processos e impulsionar a eficiência, os CIOs precisam estar preparados para equipar suas equipes com as melhores ferramentas de IA caso queiram otimizar fluxos de trabalho em toda a organização.” 2) Dica aos CIOs: busquem por soluções de baixo custo e alto valor “Para os CIOs da próxima geração, nunca seja uma solução procurando por um problema. O CIO de hoje precisa entender como os setores de RH, vendas e administrativo operam para poder ser um consultor de confiança e melhorar a tomada de decisões de TI por toda a organização. Não pense que você sempre precisa ir atrás do novo objeto brilhantes e esteja pronto para aconselhar sua equipe sobre isso. Um exemplo disso é trabalhar ao lado do seu CFO para garantir que o departamento de TI tenha um orçamento suficiente, não gastando demais em softwares não utilizados e definindo o problema antes de buscar uma solução.” 3) Fim do falso uso da IA “Soluções superficiais de IA serão expostas. Recursos de Saas excessivamente complicados que afirmam automatizar, mas na realidade só têm um “adesivo de IA” serão expostos após diminuir algumas horas de trabalho produtivo. Os usuários estão ficando cada vez mais inteligentes quando se trata de IA, e uma pesquisa recente mostra que a maioria dos profissionais de TI (71%) estão usando IA para otimizar sua própria carga de trabalho. 4) Racionalização dos apps “A racionalização dos aplicativos é fundamental, especialmente na nova era da IA. A consolidação e a racionalização de ferramentas continuarão sendo um tema em 2024. A pandemia forçou muitas organizações a fazer seleções rápidas e, em alguns casos, abaixo do ideal, de ferramentas. Há um desejo de reduzir a complexidade na pilha de tecnologia e isso é algo que veremos continuar no próximo ano.”

Sobre a Freshworks

