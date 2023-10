um papel vital no corpo humano, mas níveis cronicamente elevados estão levantando sérias preocupações entre especialistas de saúde.

De acordo com o médico e endocrinologista Dr. Rodrigo Neves, a ansiedade, um transtorno mental cada vez mais comum, tem sido apontada como uma das principais causas do aumento dos níveis de cortisol. O estresse crônico associado à vida moderna, que inclui preocupações financeiras, pressões profissionais e as demandas constantes das redes sociais, contribui para a elevação do cortisol.



Os efeitos do cortisol elevado são vastos e prejudiciais, “Isso pode levar a uma série de problemas de saúde, como distúrbios do sono, ganho de peso, pressão alta e enfraquecimento do sistema imunológico”, explica Rodrigo. Além disso, tem sido associado a distúrbios emocionais, incluindo depressão e ansiedade.

Segundo o especialista, é de suma importância identificar e tratar a ansiedade, a fim de mitigar os efeitos prejudiciais do cortisol elevado, “Estratégias de gerenciamento de estresse, como meditação, exercícios físicos regulares e terapia, são recomendadas para ajudar a controlar a ansiedade e, consequentemente, reduzir os níveis de cortisol”, acrescenta Neves.

Esta preocupação destaca a necessidade de um enfoque na saúde mental e no bem-estar. À medida que a sociedade avança, a conscientização sobre o impacto do estresse crônico e da ansiedade se torna crucial para evitar uma epidemia de problemas de saúde relacionados ao cortisol. A busca por um equilíbrio entre trabalho, vida pessoal e autocuidado é fundamental para enfrentar esse desafio crescente.