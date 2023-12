Governo de SP entrega novo radar meteorológico para monitorar chuvas no Litoral Norte

A Defesa Civil do Estado de São Paulo entregou recentemente em Ilhabela, no Litoral Norte, um novo radar meteorológico, adquirido pelo Governo de São Paulo. O equipamento vai ajudar a monitorar a ocorrência de temporais no litoral paulista.

Nesta fase inicial, técnicos e alunos da Unesp receberão treinamento remoto, com o radar em solo, para capacitá-los a operar o equipamento e transmitir os dados para a Defesa Civil.

A montagem foi realizada na sede do IEAMar-Unesp, no campus de São Vicente. Posteriormente, o radar será instalado em uma torre de cinco metros de altura.

A expectativa é de que o radar esteja em funcionamento até o final do ano, aperfeiçoando o sistema de monitoramento de chuvas no Litoral Norte e Baixada Santista.

De modelo banda-X e fabricação norte-americana, o equipamento foi comprado com investimento de cerca de R$ 10 milhões do governo paulista.

O radar tem 500 watts de potência, uma antena de 1,80m e alcance que se estende a 120 km. Ele é capaz de visualizar a intensidade das precipitações e se haverá aumento ou diminuição da chuva.

O monitoramento permite que os meteorologistas analisem as previsões para a emissão de alertas aos municípios. “O radar emite ondas, que batem nas gotículas de nuvens, e recebe de volta essas ondas. Com isso, a gente consegue ter uma previsão de chuva”, explica a diretora da divisão de resposta da Defesa Civil do Estado de São Paulo, Major Michele César.

Termo de cooperação

Com a montagem do equipamento, a Defesa Civil estadual assinou um termo de cooperação com a Unesp para que o radar meteorológico móvel recém-adquirido seja utilizado para estudos e monitoramentos de interesse da sociedade paulista.

Para isso, os dados gerados pelo radar serão enviados para o Instituto de Pesquisas Meteorológicas (IPMet) da Faculdade de Ciências do campus de Bauru da Unesp, sendo posteriormente compartilhados com a Defesa Civil.

“Este é o primeiro passo, um grande apoio da Unesp junto à Defesa Civil do Estado. Talvez um passo para uma caminhada de um grande projeto de outros oito radares meteorológicos para uma cobertura total no Estado”, afirma o coordenador estadual de Defesa Civil, Ricardo Hengel Pereira.

Instalação de sirenes em área de risco

Além do radar, a Defesa Civil Estadual também vai instalar sirenes de alerta para temporais em áreas de risco. No mês passado, foi homologado e assinado o contrato com a empresa vencedora da licitação para a prestação do serviço.

Ao todo, o prazo da empresa para finalizar a instalação dos equipamentos é de 120 dias. As sirenes serão instaladas primeiro na cidade de São Sebastião, no Litoral Norte. Na sequência, as cidades de Guarujá, no Litoral Sul, e de Franco da Rocha, na Grande São Paulo, também receberão as sirenes.

