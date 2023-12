Comércio de Americana registra aumento nas vendas de 5% a 10%

As vendas do comércio de Americana, em horário especial de Natal, registraram aumento médio de 5% a 10%, de acordo com levantamento realizado pela Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana). O segundo vice-presidente da entidade Evandro Barizon disse que o resultado foi bastante satisfatório. A decoração natalina da Praça Comendador Müller e a revitalização na região do Calçadão foram os fatores principais que contribuíram para o aumento das vendas. Além disso, a Acia irá sortear um veículo zero quilômetro no dia 31 de janeiro, dentro da campanha “Espetáculo de Prêmios”.

Durante o mês de dezembro, as lojas do Centro funcionaram de segunda à sexta-feira, das 9 às 22 horas, e nos sábados, das 9 às 18 horas. Além disso, o comércio abriu nos domingos e na véspera de Natal o atendimento foi realizado das 9 às 17 horas. “Foi um Natal muito bom e até acima da nossa expectativa. Pelo levantamento que a Acia fez com alguns comerciantes associados o aumento das vendas ficou entre 5% a 10% no ramo de confecções, calçados, acessórios, brinquedos e atualidades. Houve muita visitação no Centro, principalmente devido à decoração natalina instalada na praça central por parte da prefeitura. Muitas dessas visitas se transformaram em vendas”, explicou Barizon.

O “Espetáculo de Prêmios”, que tem a duração de um ano e começou em maio, vai sortear um veículo zero quilômetro no dia 31 de janeiro, quando a Acia completa 63 anos. A cada R$ 50 em compras nas lojas identificadas com os cartazes da promoção, o consumidor tem direito a preencher um cupom. A campanha teve seu primeiro sorteio realizado no final de maio e a promoção prossegue até abril com a distribuição de R$ 200 mil em produtos.

Marcelo Fernandes, presidente da Acia, disse que a projeção sobre o aumento das vendas já havia sido superada nos primeiros dias de dezembro, quando o comércio teve o horário ampliado. A revitalização do Calçadão, com diversas obras realizadas pelo projeto “Nosso Centro”, deixaram o local mais atrativo e agradável, o que impactou no crescimento das vendas.

