Governo SP abre vagas para professor temporário; salário de R$ 5,3 mil

Vagas para professor- A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) está com cadastro aberto de profissionais interessados em atuar em classes do Itinerário de Formação Técnica Profissional do Ensino Médio para vagas remanescentes. O contrato é temporário e a remuneração de R$ 5.300 para jornada de 40 horas semanais. Há oportunidades em todas as regiões do Estado.

Para participar da seleção, o candidato deve preencher o formulário no portal Banco de Talentos (https://bancodetalentos.educacao.sp.gov.br/). Os professores vão ministrar aulas presenciais aos estudantes conforme habilitação de nível superior e os componentes curriculares correspondentes.

É recomendado que o interessado informe todas as formações, anexe os diplomas e comprovantes e destaque a experiência profissional. O cadastro é válido mesmo para aqueles que, por qualquer circunstância, não se inscreveram no Processo Seletivo Simplificado FGV 2024/2025.

Na rede estadual de São Paulo são oferecidos nove cursos: administração, agronegócio, ciência de dados, desenvolvimento de sistemas, enfermagem, farmácia, hospedagem, logística e vendas.

Professor, Ampliação de vagas e escolas em 2025

Para 2025, a Seduc-SP ampliou o número de escolas e municípios que oferecem itinerários de ensino técnico. Serão mais de 1.800 unidades, e expectativa de aproximadamente 160 mil estudantes ainda neste ano letivo, nos anos finais do Ensino Médio, focando nos aprofundamentos estabelecidos pelo Novo Ensino Médio.