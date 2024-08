Grelo, com apenas UM MÊS de carreira como cantor, choca ao dar sold out e ter sua música no topo das paradas e na boca do povo.

Com o ritmo conhecido como “Seresta”, Grelo ocupa a primeira posição do Daily Top Songs Brazil, com quase 2 milhões de streams no Spotify. Outras três músicas de seu álbum, “É o Grelo”, lançado no último mês, também estão entre as mais ouvidas na plataforma de áudio.

O Grelo é compositor de várias músicas

que já estiveram no topo.

Lançou um álbum sem pretensão e hitou (bombou).

Hoje vários cantores já colocaram no seu repertório e estão dando o maior apoio, a galera do POP se morde pq nunca terão a união que a galera do forró/ sertanejo tem.

Gabriel De Ângelo, 26, nasceu em Anápolis, interior de Goiás. Antes de sua carreira como cantor, ele teve algumas letras regravadas por grandes nomes do sertanejo.

